Sytuacja na rynkach 15 kwietnia: Dolar uwierzy w słabość Trumpa?

W efekcie mamy odbicie na giełdach i kryptowalutach, oraz stabilizację na amerykańskim długu po silnej wyprzedaży z zeszłego tygodnia, oraz na dolarze. Rynek FX niejako przygląda się, aby ocenić co dalej. W tle pojawiają komentarze członków FED, którzy z jednej strony zwracają uwagę na ryzyka dotyczące inflacji (Bostic), ale z drugiej widzą też pole do cięć stóp kontestując spowolnienie gospodarcze (Waller).

Dzisiaj nad ranem dostaliśmy zapiski z posiedzenia RBA, które stwarzają przestrzeń pod kolejną obniżkę stóp w maju. Mimo tego AUD, razem z NZD są dzisiaj jednymi z najsilniejszych walut. Na drugim biegunie mamy lekko tracące CHF i JPY. Taki układ świadczy o rosnącym apetycie na ryzyko na globalnych rynkach w kontekście spodziewanej przez rynki odwilży w relacjach handlowych. W gronie silnych walut jest też dzisiaj funt, wsparty danymi z Wielkiej Brytanii - na plus są zaskakująco niezłe dane z rynku pracy. Dzisiaj w kalendarzu mamy też indeks ZEW z Niemiec (godz. 11:00), choć wpływ na EURUSD będzie mieć perspektywa cięcia stóp przez ECB na czwartkowym posiedzeniu. Poza tym dzisiaj mamy też dane o inflacji CPI w Kanadzie (godz. 14:30), oraz dane o dynamice cen importu i eksportu, oraz indeks NY Empire (godz. 14:30).

Co może być kluczowym tematem dla dolara i czy może on odbić? Obserwujmy uważnie globalne sentymenty - Wall Street i amerykańskie obligacje. Warto też zerkać na to, czy Chiny nie planują jakiegoś symbolicznego ruchu w temacie ceł, co mogłoby pozwolić usiąść stronom do rozmów. Na razie jednak Pekin gra coraz bardziej ostro - wczoraj pojawiły się doniesienia o blokadzie eksportu tzw. magnesów metali ziem rzadkich, co jeżeli się utrzyma, może negatywnie wpłynąć na globalne łańcuchy dostaw.

EURUSD - słaby ZEW wpływa na euro

Indeks ZEW obrazujący nastroje pośród niemieckich analityków zalicza ostatnio silne wahania - po skoku do 51,6 pkt. w marcu, w kwietniu mamy silny spadek do -14 pkt, co pokazuje negatywny wpływ wojem handlowych Donalda Trumpa, zwłaszcza nałożonych już ceł na samochody. Pozytywne oddziaływanie tzw. pakietu infrastrukturalnego kanclerza Merza szybko wyparowało. Dzisiejsze dane ZEW skłaniają do przeceny EURUSD przed czwartkowym posiedzeniem ECB.