EUR/PLN najniżej od 2019

Ostatnie godziny handlu przyniosły spore wydarzenia na rynku PLN – po ok. 4-miesięcznej konsolidacji nad 4,25 PLN, para EUR/PLN przebiła wsparcie i spadła do okolic 4,22 PLN, co jest najniższym poziomem od końca 2019. Napływy do złotego korelują z lepszym zachowaniem WIG20 wobec indeksów bazowych, co sugeruje lekką poprawę nastrojów wokół polskich aktywów od początku roku. Samo umocnienie PLN tłumaczone jest m.in. podtrzymaniem restrykcyjnej polityki monetarnej w wykonaniu RPP, tendencją na C/A czy napływami inwestycji zagranicznych.

Reklama

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. sprzedaży detalicznej za grudzień, gdzie rynek spodziewa się dynamiki 4,4% r/r. Ponadto otrzymamy cykliczne dane z rynku pracy (wnioski) USA.

Z rynkowego punktu widzenia EUR/PLN wygenerował sygnał umocnienia dla całego koszyka BOSSA PLN. W przypadku podtrzymania tendencji kolejne wsparcie to rejony 4,13 PLN. Warto jednak pamiętać iż zwyczajowo obserwujemy wpierw ruchy powrotne.

Konrad Ryczko

Analityk