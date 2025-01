Sytuacja na rynkach 21 stycznia - co z tymi cłami?

O ile podczas jego inauguracyjnego wystąpienia, oraz w podpisanych później dekretach wykonawczych, których było kilkadziesiąt, nie znalazł się wątek wyższych ceł, o tyle później, prezydent wypowiadając się w Gabinecie Owalnym dał do zrozumienia, że będzie pracować nad tym, aby już od 1 lutego wprowadzone zostały 25 proc. cła na towary z Kanady i Meksyku, co doprowadziło do osłabienia dolara kanadyjskiego i peso meksykańskiego. Jednocześnie prace nad nową polityką handlową (uwzględniającą wyższe taryfy) będą prowadzone, a to oznacza, ze ten temat wróci w najbliższych tygodniach. W tle jest TikTok, gdzie administracja USA będzie chciała porozumieć się w ciągu najbliższych tygodni z Chinami ws. przejęcia udziałów w tym projekcie. Wczoraj poznaliśmy też szereg dekretów zamierzających do zaostrzenia polityki migracyjnej i działań wymierzonych w gangi narkotykowe - nie pojawiły się jednak pomysły masowych deportacji o których Trump mówił podczas kampanii wyborczej. Pominięte zostały też wątki polityki zagranicznej (np. Ukrainy), czy wreszcie kryptowalut (co doprowadziło do realizacji zysków na tych aktywach).

Po wczorajszym dniu uwagę powinno zwrócić podejście administracji Trumpa do kwestii inflacji - rynki dostały sygnały, że administracja nie będzie chciała przyczynić się do jej podbicia (ciekawe na ile efektywnie...), gdyż prowadzi ona do zubożenia Amerykanów. W tym celu agencje federalne dostały polecenie przejrzenia możliwości zredukowania cen energii dla gospodarstw domowych i jednocześnie dano "zielone" światło wszelkiego rodzaju nowym odwiertom mającym docelowo zwiększyć podaż surowców. Niemniej "drill, baby drill" zadziała dopiero w perspektywie kilkunastu miesięcy i to zakładając, że firmy będą przekonane, że po drodze nie dojdzie do znaczącego spadku cen ropy. Tymczasem wcale nie jest pewne, jaką taktykę przyjmie Trump wobec Rosji i czy nie będzie też chciał dążyć do rozmontowania kartelu OPEC+ upatrując w nim źródło wysokich cen ropy na rynkach (choć na razie tego wątku w przestrzeni medialnej w ogóle nie ma). Reasumując, jeżeli Trumpowi rzeczywiście będzie zależeć na tym, aby "kontrolować" inflację, to nie zrobi tego rozpętując wojnę celną. Bądźmy, zatem nastawieni na jeszcze wiele niespodzianek, łącznie z tym, że wyższe taryfy na towary z Meksyku i Kanady nie wejdą z dniem 1 lutego.

We wtorek dolar zyskuje na szerokim rynku częściowo wymazując ruch z wczoraj, kiedy to osłabił się na fali doniesień, że taryfy celne nie zostaną jednak szybko wprowadzone. Najsłabsze pośród G-10 są wspomniane już CAD i MXN, ale i też w tym gronie znajdziemy NOK, NZD, czy GBP i EUR. Widać też presję na nasz region CEE3 (tracą HUF, CZK, czy PLN - USDPLN wrócił ponad 4,10). Dzisiaj w kalendarzu mamy dane ZEW z Niemiec (godz. 11:00), inflację CPI z Kanady (godz. 14:30) i Nowej Zelandii (godz. 22:45). Za nami są już dane o wynagrodzeniach w Wielkiej Brytanii, które wypadły zgodnie z szacunkami.

EURUSD - ruch powrotny?

Wczorajsze wybicie na EURUSD było mocne i raczej trudno interpretować je jako tzw. fałszywy ruch. Tym samym bardziej prawdopodobny scenariusz to ruch powrotny (co teraz ma miejsce) i kontynuacja. Wiele będzie zależeć od tego, jakie informacje będą napływać w temacie ewentualnych taryf celnych na UE (na razie jest cisza), oraz czy nie zobaczymy jakichś "kontrolowanych przecieków" przed posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego zaplanowanym na 30 stycznia b.r. O ile w temacie cięcia stóp o 25 punktów baz. rynek jest zgodny, o tyle w kwestii liczby obniżek w całym 2025 r. jeszcze wiele może się wydarzyć.