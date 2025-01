Trump pełen zagadek

Rynki nie zareagowały jednak aż tak nerwowo - bitcoin po zmienności w weekend, w poniedziałek rano wybił się na nowe ATH - a dolar w poniedziałek rano osłabia się na szerokim rynku. Najlepiej zachowują się waluty Antypodów po tym, jak jeszcze w piątek pojawiły się informacje o "konstruktywnej" rozmowie telefonicznej prezydenta Trumpa z Xi Jinpingiem, a wczoraj Trump zapowiedział cofnięcie decyzji sądu o wyrzuceniu Tik-Toka z amerykańskiego rynku (choć dał do zrozumienia, że USA powinny mieć powyżej 50 proc. w tym projekcie). Rynki odebrały te informacje jako sygnał, że Trump i jego ludzie mogą mieć bardziej "biznesowe", niż czysto "populistyczne" podejście wobec Chin - choć tak naprawdę to... nic nie wiadomo i najbliższe dni wiele pokażą. Poza AUD i NZD nieźle radzi sobie dzisiaj rano EUR - w weekend dwoje członków ECB (Isabelle Schnabel i Robert Holzmann) podbiło obawy, które prędzej, czy później by się pojawiły... Otóż, czy zasadne jest oczekiwać aż tylu obniżek stóp procentowych w tym roku ? Rynki wciaż wyceniają zejście na stopach w strefie euro o blisko 100 punktów baz. w tym roku., ale nie jest jasne, czy ścieżka inflacji na to pozwoli. Ten wątek może być kluczowy dla kształtowania się EUR w najbliższych miesiącach, poza polityką Trumpa (mniej ceł na UE, to lepiej dla euro i odwrotnie).

Kalendarz makro jest dzisiaj ubogi ze względu na Dzień Martina Lutera Kinga w USA. Za nami są informacje z posiedzenia chińskiego PBOC (stopy procentowe nie uległy zmianie, co było zgodne z oczekiwaniami). Po południu i w kolejnych godzinach (w nocy) kluczowe bedą jednak informacje z otoczenia Donalda Trumpa (jakie dekrety zobaczymy).

EURUSD - będzie wybicie?

Para EURUSD nieco dzisiaj rośnie i oddalamy się od okolic 1,03. Przed nami test kluczowego oporu przy 1,0332, gdzie mamy też linię spadkową trendu. Wsparciem dla EUR są komentarze Schnabel i Holzmanna z ECB, choć na razie nie widać większego ruchu na oczekiwaniach, co do ścieżki stóp procentowych w strefie euro. Kluczowy dla EURUSD w krótkim okresie będzie jednak Trump - jeżeli rynki nie zobaczą w pierwszych dniach jego rządów skokowego wzrostu taryf celnych, to dolar się osłabi, a część walut (w tym euro) mocniej odreaguje. Wiele będzie też zależeć od tego, jaki sygnał Trump wyśle do Putina - szybkie negocjacje w temacie Ukrainy mogą dodatkowo podbijać temat korekty wzrostowej na EURUSD. Po możliwym złamaniu 1,0330-50, kolejne ważne rejony do testowania to 1,0450 i 1,0600.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD