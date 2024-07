Złoty bez większych emocji po informacjach z USA

Wprawdzie dopiero za kilka tygodniu Partia Demokratyczna wskaże oficjalnego nominata, ale już teraz wiele wskazuje na to, że będzie nim właśnie Harris. Wstępny sondaż prezydencki wskazuje jednak na to, że wiele się nie zmieni - przynajmniej na razie. Wydaje się jednak, że w pewnym stopniu taka decyzja Bidena zdejmuje pewną niepewność z rynków finansowych i na dłuższą metę może być korzystna.

Dzisiaj rano dostaliśmy informację o nieoczekiwanym cięciu 7-dniowej stopy repo w Chinach - o 10 punktów baz. do 1,70 proc., co automatycznie wpłynie na oprocentowanie długoterminowych pożyczek. Ten ruch doprowadził do osłabienia się juana. Nie ma to jednak przełożenia na nasz krajowy rynek.

W poniedziałek rano złoty pozostaje stabilny. Polska waluta jest odporna nawet na zawirowania na giełdzie w USA. Dzisiaj o godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o czerwcowej dynamice produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej. Czy wpłynie to na złotego? Niekoniecznie. Większe znaczenie może mieć sytuacja na globalnych rynkach, zwłaszcza EURUSD. A tu na razie jest spokojnie.

DM BOŚ

Wykres dzienny EURPLN