Sytuacja na rynkach walutowych 11 czerwca

Eurodolar nadal pod presją podaży

O ile wczoraj wieczorem notowania eurodolara nadrobiły część zniżek z wcześniejszej części dnia, to nastroje wokół sytuacji w Unii Europejskiej pozostają pesymistyczne. Umocnienie pozycji prawicowych partii po wyborach do Parlamentu Europejskiego stwarza niepewność wokół perspektyw politycznych w Europie.

Ryzyko geopolityczne pojawiło się także w związku z nieoczekiwanym ogłoszeniem przedterminowych wyborów we Francji po wygranej skrajnej prawicy w tym kraju. Ogólnie, w wielu państwach europejskich wyniki wyborów podkreśliły coraz większą sympatię wyborców do postulatów skrajnie prawicowych, co budzi obawy o stabilność polityki UE na wielu płaszczyznach.

W rezultacie, kurs EUR/USD nadal pozostaje pod presją podaży. Dzisiaj notowania tej pary walutowej poruszają się delikatnie w dół, do okolic 1,076. To poziomy niedalekie od wczorajszego zamknięcia.

Na globalnych rynkach walutowych nadal silny pozostaje amerykański dolar. Umacnia się on również w relacji do japońskiego jena – kurs USD/JPY dziś pnie się z powrotem powyżej 157,30 i tym samym znajduje się w rejonie historycznych rekordów.

Dolar mocny przed danymi dot. inflacji

Początek bieżącego tygodnia na rynkach walutowych upływa pod znakiem reakcji inwestorów na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wyczekiwaniem na kolejne dane makro oraz posiedzenia banków centralnych.