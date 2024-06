Po wyborach do Europarlamentu rozkład sił politycznych Unii nieznacznie przesuwa się w prawo. Emmanuel Macron rozwiązał parlament i wezwie do przeprowadzenia nowych wyborów parlamentarnych 20 czerwca. Wygląda na to, że francuska partia Rassemblement National Marine Le Pen zajęła pierwsze miejsce z 33% głosów, miażdżąc centrowy sojusz prezydenta Emmanuela Macrona, któremu udało się zdobyć tylko 15% głosów. To jednak nie wszystko, ponieważ w innych krajach wspólnoty mogliśmy zobaczyć podobny kierunek rozkładu głosów. W Niemczech drugie miejsce zajęła Alternatywa dla Niemiec, co stawia niezbyt pewne karty na przyszłość dla władzy Olafa Scholza, zwłaszcza, że już w 2025 roku będą miały miejsce wybory do Bundestagu. Obserwowany w ostatnich czasach rozgłos premier Włoch, Giorgii Meloni również zyskał na sile.

Ryzyko zmian politycznych w Europie bezpośrednio wpływa na rynki. Globalny kapitał przyzwyczajony do przewidywalności kierunku rządów na Starym Kontynencie musi teraz jeszcze raz ocenić, w jaki sposób alokować swój kapitał w jak najbardziej optymalny sposób. Brak pewności tworzy więc w krótkim terminie presję spadkową na europejskich rynkach. Oprócz samego euro oraz innych walut wspólnoty, gorzej radzą sobie również lokalne rynki kapitałowe. Niemiecki indeks giełdowy DAX traci obecnie 0,6%, francuski CAC40 zniżkuje o 1,6%, a polski WIG20 o 0,4%.

W tym tygodniu oprócz samej polityki uwaga rynków zwróci się w kierunku banków centralnych, ponieważ Fed i Bank Japonii ogłoszą swoje najnowsze decyzje w sprawie stóp procentowych. Kluczowym pytaniem, które rynek chce poznać, jest to, czy stopy procentowe są wystarczająco restrykcyjne w przypadku FED, zwłaszcza w obliczu znacznie silniejszego niż oczekiwano raportu o zatrudnieniu w maju. Fed opublikuje również swoje najnowsze prognozy gospodarcze, a także najnowszy Dot Plot na posiedzeniu w tym tygodniu. Obie te informacje będą uważnie obserwowane. Prognozy gospodarcze prawdopodobnie zrewidują w górę zarówno prognozę inflacji, jak i prognozę stopy bezrobocia. W tej materii duże znaczenie może mieć sam odczyt CPI, który poznamy na kilka godzin przed wcześniej wspomnianą decyzją FOMC.

Dział Analiz XTB