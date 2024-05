DM BOŚ: Sytuacja na rynkach 17 maja - mieszane dane z Chin

Finalne dane o kwietniowej inflacji CPI za kwiecień ze strefy euro w zasadzie wpasowały się we wcześniejsze szacunki. Nie ma to zatem większego wpływu na oczekiwania rynków, co do działań ECB - tu rynek widzi obniżkę stóp w czerwcu i kolejny taki ruch we wrześniu (70 proc.). Widać wahanie, co do trzeciej obniżki stóp w tym roku i to jest od pewnego już czasu argument za podbiciem euro.

Wykres dzienny EURUSD DM BOŚ

W tym tygodniu para EURUSD wykonała mocny ruch w górę i obecna korekta jest czymś naturalnym. Nie jest ona nazbyt głęboka (tak stałoby się, gdybyśmy zeszli poniżej 1,08), stąd też oczekiwania na kontynuację zwyżki EURUSD w przyszłym tygodniu wydają się być uzasadnione.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ