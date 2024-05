DM BOŚ: Sytuacja na rynkach 15 maja - pozytywny klimat przed ważnymi danymi CPI

Tym samym dolar osłabił się, a indeksy na Wall Street poszły w górę. Rynki pomału zaczynają realizować scenariusz w którym dane z USA, jakie napłyną w tym tygodniu nie zaszkodzą oczekiwaniom, co do wrześniowej obniżki stóp przez FED, a wręcz mogą podbić taki scenariusz - prawdopodobieństwo wynosi obecnie 65 proc. Dzisiaj o godz. 14:30 poznamy kluczowe dane CPI. Jeżeli okaże się, że dane nie są wyższe od prognoz (3,4 proc. r/r i bazowa 3,6 proc. r/r), a nawet niższe (!), co byłoby już zaskoczeniem, gdyż generalnie rynek spodziewa się niższych odczytów w relacji rok do roku względem tego, co mieliśmy w marcu, to reakcja rynków może być dość silna - osłabienie dolara i euforia na Wall Street. Niemniej dzisiejsze dane CPI mogą być analizowane razem z odczytem dynamiki sprzedaży detalicznej - w kwietniu spodziewane jest jej wyhamowanie do 0,4 proc. m/m i 0,2 proc. m/m bez samochodów. Słabsze dane mogą być odebrane pozytywnie - razem z niższą inflacją CPI będą przecież podbijać scenariusz w którym FED wcześniej rozpocznie cykl obniżek stóp...

W środę rano dolar traci na szerokim rynku, najmocniej wobec korony norweskiej i walut Antypodów, ale i też... japońskiego jena. Ruch na USDJPY może być istotnym sygnałem dla postrzegania dolara w średnim terminie. W ścisłej czołówce walut "risk-on" nie ma dzisiaj korony szwedzkiej, gdyż opublikowane rano dane o inflacji CPI za kwiecień ze Szwecji pokazały jej nieco niższy odczyt od spodziewanego, co zdaje się potwierdzać słuszność niedawnej decyzji Riksbanku o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych. Pośród walut G-10 najbardziej stabilny jest dzisiaj funt.

W kalendarzu poza danymi CPI i sprzedaży detalicznej w USA uwagę zwróci też odczyt regionalnego indeksu NY FED Mfg. - to wszystko o godz. 14:30, a także dane ze strefy euro o godz. 11:00 - PKB i produkcja przemysłowa, oraz wieczorne wystąpienia członków FED (Bowman, Kashkari).

EURUSD - wybicie 1,0810 to potwierdzenie zwyżki

Rejon oporu z 3 maja przy 1,0810 został wybity na rosnącej fali słabości dolara, co daje szanse na kontynuację ruchu wzrostowego na EURUSD. Kolejny ważny opór to okolice 1,0860. Przed nami ważne dane nt. CPI i sprzedaży detalicznej o godz. 14:30, które mogą dać... argumenty do kontynuacji spadków amerykańskiej waluty. W średnim terminie może to oznaczać, że rejon 1,0860 nie zatrzyma zwyżek na EURUSD.