Wczorajsze dane za styczeń, dotyczące płac w styczniu wypadły w Polsce zdecydowanie powyżej prognoz, i choć produkcja przemysłowa nie zdołała spełnić oczekiwań rynku, a inflacja PPI tąpnęła, sygnalizując presję na polskich producentów; bardzo mocne dane z płac mogą sygnalizować, że cięć stóp w tym roku nie będzie lub będzie ich 'jak na lekarstwo'. W ujęciu miesięcznym płace spadły o 3,3% wobec szacowanego spadku o 4,9%. Natomiast w ujęciu rocznym wynagrodzenia w styczniu wzrosły o 12,8% wobec 11,2% oczekiwań i 9,6% poprzednio.

Spadki cen gazu na globalnych rynkach i niższe stawki pozwoleń na emisję CO2 mogą wskazywać na niższe taryfy za energię. Oznacza to więcej pieniędzy w portfelach polskich konsumentów i stanowi dodatkowy argument za tym, by 'nominalnie niższą' inflację traktować raczej, jak przejściową. Oczywiście odczyty wydają się z punktu widzenia gospodarki pomyślne; trend dezinflacyjny trwa i wydaje się oczywisty, choć przyszłość pozostaje niepewna. Głównymi zagrożeniami obok wyższego VAT czy odmrożenia cen energii jest dla inflacji bardzo mocny konsument, który, choć wydaje ostrożniej (dane za grudzień), trudno oczekiwać, by zaciskał pasa przy tak dużej dynamice płac.

Zatrudnienie w ujęciu m/m wzrosło w Polsce o 0,3% wobec 0,4% poprzednio i 0% odczytu w grudniu; rok do roku spadło o 0,2% - zgodnie z oczekiwaniami. Z drugiej strony ceny producentów spadły o rekordowe w historii 9% r/r wobec oczekiwanego spadku o 8,3% i 6,4% cofnięcia w grudniu. Styczniowa produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1,6% rocznie, poniżej 3,1% oczekiwań; w ujęciu miesięcznym sprzedaż w przemyśle wzrosła o 2,3% wobec 3,8% prognoz i prawie 10% spadku poprzednio. Ogólny obraz tych danych prowadzi do wniosku, że PKB w Polsce utrzyma trend wzrostowy, z silnymi odczytami konsumpcji, toteż nie powinno dziwić umocnienie złotego, USDPLN ponownie spadł dziś poniżej 4,00.

Sytuacja ma miejsce w czasie, gdy kondycja w gospodarce globalnej pozostaje wciąż niepewna. Dyrektor finansowy Citigroup Mason, wskazał, że oczekuje spowolnienia wzrostu wydatków konsumenckich w USA. Z kolei agencja Fitch Ratings zasygnalizowała, że nowe modele obliczania PKB wskazują na ryzyko wzrostu dla USA i spadku niemieckiego PKB w I kw. 2024 roku. Zdecydowana większość ekonomistów oczekuje, że Fed obniży w tym roku stopy o 75 pb lub 100 pb, co w przypadku RPP wydaje się obecnie co najmniej 'gołębią' prognozą. Toteż argumenty za głębszymi spadkami USDPLN i EURUSD wciąż leżą na stole. Dziś inwestorzy w Polsce czekają na zestaw danych makro publikowany o 10:00, gdzie poznamy i odczyty produkcji budowlano montażowej i wskaźnik BIEC. Poza protokołem z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej kalendarz makro jest dziś bardzo lekki. Za amerykańskiego dolara płacimy dziś 3.995, za euro 4,31, za franka szwajcarskiego 4,525, a za funta szterlinga 5,037.

Eryk Szmyd, Analityk rynków finansowych XTB