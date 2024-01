DM BOŚ: Sytuacja na rynkach 31 stycznia - rynek czeka na FED

Wpływ na to miały m.in. dane JOLTS z rynku pracy, które dodają punktów do pozytywnego obrazu amerykańskiej gospodarki. Dolar zyskał, ale nieznacznie. Niemniej indeksy na Wall Street finalnie nieco się cofnęły, a reakcja na opublikowane wyniki tzw. big-techów pokazała, że rynek akcji zaczyna dojrzewać do pewnej korekty. Czy, zatem dzisiejszy FED będzie miał tu coś do "dodania", czy też rynki będą bardziej wyczekiwać piątkowych odczytów Departamentu Pracy?

Rynki nie zrezygnują z oczekiwań, co do "gołębiego" wydźwięku dzisiejszego przekazu z FED, jaki napłynie po godz. 20:00. Rano oczekiwania, co do marcowej obniżki wzrosły do 45 proc., a do końca roku rynek oczekuje spadku stóp w USA o 135 punktów baz. I wydaje się, że Jerome Powell nie będzie chciał dzisiaj nadmiernie wpływać na rynkowe szacunki, chociaż przekaz może być wyważony - poza faktem, że inflacja opada, FED najpewniej odniesie się do tego, że rynek pracy nadal pozostaje relatywnie mocny i pozostaje to przedmiotem uwagi banku centralnego. To przerzucenie akcentów może sprawić, że piątkowe dane Departamentu Pracy mogą być istotne, a dzisiejsze popołudniowe szacunki ADP będą ich przedsmakiem. Czy dolar, zatem zyska po przekazie FED? W krótkim terminie zmienność zwyczajowo będzie duża, ale w dłuższym - niekoniecznie. Dla inwestorów to, czy finalnie FED zacznie ciąć stopy 20 marca, czy dopiero 1 maja, może nie mieć aż takiego znaczenia. Ważne jest to, że prędzej czy później proces luzowania polityki się rozpocznie.

Dzisiaj rano napłynęły ważne dane makro ze strefy euro. Po wczorajszych danych o inflacji w Hiszpanii, która w styczniu nieoczekiwanie odbiła, dzisiaj dostaliśmy odczyty z Francji, które tego nie potwierdziły - HICP w styczniu wyhamowała do 3,4 proc. r/r. Kolejne słabe dane napłynęły z Niemiec (sprzedaż detaliczna w grudniu spadła o 1,6 proc. m/m), co pokazuje, że sytuacja w tej największej gospodarce strefy euro wciąż pozostaje trudna. Notowania EURUSD cofnęły się po tych publikacjach w okolice 1,0805, a oczekiwania, co do cięcia stóp przez ECB w kwietniu wzrosły do 78 proc. Dzisiaj przed nami jeszcze dane o inflacji w Niemczech (godz. 14:00), oraz jutrzejszy odczyt HICP dla całej strefy euro. Widać, że rynek "zapomniał" już o hiszpańskim wątku, którym żył wczoraj.

Z pozostałych tematów to uwagę przyciągają słabsze dane o kwartalnej inflacji CPI w Australii (0,6 proc. k/k i 4,1 proc. r/r), chociaż nie przełożyły się one na spadek notowań dolara australijskiego. W nocy poznaliśmy też szacunki indeksów PMI z Chin - te liczone przez rządowy NBS były zgodne z prognozami, ale mimo tego nie można tu mówić o jakimś ożywieniu w gospodarce.

EURUSD - scenariusz 1,0750 nie został skreślony?

Dzisiejsze dane o inflacji we Francji przywróciły mocną wiarę rynku w kwietniową obniżkę stóp przez ECB - prawdopodobieństwo takiego scenariusza wraca w okolice 80 proc. To sprawia, że euro może nie mieć mocnego argumentu do odbicia, gdyż jutrzejsze zbiorcze dane HICP dla całej strefy euro, wiele tu nie zmienią. W przypadku EURUSD więcej może, zatem zależeć od dolara, czyli tak naprawdę od FED i danych Departamentu Pracy. Rynki raczej nie zrezygnują z oczekiwań, co do marcowej obniżki stóp, a piątkowe dane NFP mogą być w tym względzie dość ciekawe. Technicznie, zatem scenariusz zejścia w okolice kluczowych wsparć przy 1,0750 nadal pozostaje otwarty, chociaż ich wyraźne połamanie już nie. Nie można wykluczyć wyraźniejszego odreagowania już za kilka dni (wiele będzie tu zależeć od wspomnianych danych w piątek).