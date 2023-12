Dolar odrabia straty, kurs euro poniżej ważnego wsparcia

Patrząc jednak na wykres EURUSD, należy zauważyć, że doszło do przebicia kluczowego wsparcia technicznego przy 1,0840. Jeżeli cena zdoła utrzymać się poniżej, scenariusz zakładający dalszy ruch w dół jest aktualny. W przypadku powodzenia takiego scenariusza niewykluczone jest nawet zejście w kierunku kolejnego wsparcia przy 1,0765. Z drugiej strony, jeśli EURUSD odzyska siły i wróci trwale powyżej 1,0840, trend wzrostowy może zostać wznowiony, wtedy też celem dla kupujących staną się odpowiednio poziomy 1,09 i 1,10 USD.

O poranku opublikowany został także finalne dane PMI dla usług ze strefy euro, które okazały się lepsze od oczu oczekiwań, co także mogło wpłynąć pozytywnie na wycenę EUR. Aktualnie rynki czekają na impuls do dalszych ruchów. Po południu opublikowane zostaną dane z JOLTS z rynku pracy w USA za październik, a także dane ISM dla usług za listopad. Poza tym wieczorem poznamy raport API o zapasach ropy.

Jeśli chodzi o złotego, ten nieznacznie umacnia się o poranku. Sytuacja na naszej krajowej walucie w dużej mierze może zależeć od tego, co wydarzy się na EURUSD. Jeżeli kurs głównej pary walutowej będzie kontynuował spadki, złoty może znaleźć się pod presją. Z drugiej strony, jeśli EURUSD odzyska grunt i wróci do wzrostów, złoty będzie miał szansę na dalsze umocnienie. W przypadku pary USDPLN kluczowy w krótkim terminie wydaje się poziom 4,00 zł, który jest dziś testowany. Jego przełamanie może otworzyć drogę do dynamicznej korekty nawet w kierunku 4,14-4,15 zł. Z drugiej strony, jeśli cena będzie się utrzymywała poniżej 4,00 zł, niewykluczony jest ponowny atak na wsparcie przy 3,94 zł. Nieco lepiej prezentuje się sytuacja na EURPLN, gdzie utrzymuje się sentyment spadkowy. Notowania dwukrotnie zareagowały na wysokości wsparcia przy 4,31 zł, jednak reakcja popytowa jest niewielka, przez co istnieje szansa na kolejny test tego poziomu. Każdy kolejny test wsparcia będzie wspierał scenariusz zakładający wybicie w dół. Z drugiej strony, gdyby doszło zmiany sentymentu i odreagowania, kluczowym oporem jest poziom 4,38 zł. We wtorek przed południem za dolara zapłacimy 3,9920 zł, za euro 4,3230 zł, za franka 4,5680 zł, a za funta 5,0430 zł.

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB