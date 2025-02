Kulisy zmian kadrowych w PZU. Dziesięć miesięcy Olecha

Dziesięć miesięcy Artura Olecha na stanowisku prezesa Grupy PZU

Przypomnijmy, że w strategii, obok sprzedaży Aliora do Pekao, znalazła się też m.in. zapowiedź wzrostu zysku do poziom powyżej 6,2 mld zł na koniec 2027 r. To o niemal 2 mld zł więcej od celu zapisanego w strategii na lata 2021-23. Wzrost zysków ma przynieść przede wszystkim wyższa sprzedaż ubezpieczeń. Zebrana składka ma na koniec horyzontu nowej strategii wzrosnąć o co najmniej 7,5 mld zł, do 36 mld zł. Wskaźnik rentowności ma podskoczyć o 2 pkt. proc. do 19 proc. Spółka zapowiedziała też kontynuację polityki dywidendowej, przy czym w ramach dywidendy wypłacane ma być nie mniej niż 4,5 zł za akcję. Strategia została dobrze przyjęta przez analityków rynkowych i inwestorów. Wzrósł kurs akcji PZU na warszawskiej GPW.

Inwestorzy dobrze przyjęli też ogłoszone pod koniec listopada wyniki największego polskiego ubezpieczyciela za trzy kwartały 2024 r. (wyników za cały zeszły rok jeszcze nie ma, będą znane pod koniec marca). Przychody brutto Grupy PZU z ubezpieczeń sięgnęły w tym okresie 21,8 mld zł i były o 1,9 mld zł, czyli 9,4 proc., wyższe niż rok wcześniej. W samym trzecim kwartale przychody wzrosły do ponad 7,5 mld z, czyli 8,6 proc., licząc rok do roku. Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, czyli PZU, po trzech kwartałach wyniósł prawie 3,7 mld zł. W samym trzecim kwartale zysk spadł wprawdzie do 1,21 mld zł z 1,48 mld zł rok wcześniej, był jednak wyraźnie wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się głębszego spadku. Wyników ubezpieczyciela nie pogrążyła powódź na południu kraju. W dniu ich ogłoszenia akcje PZU na warszawskiej giełdzie zyskały na zamknięciu notowań blisko 7 proc., podczas gdy podstawowe indeksy około 1,5 proc.

Na koniec trzeciego kwartału tego roku wartość aktywów całej Grupy PZU sięgnęła blisko 494 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 27,3 mld zł. Wskaźnik Wypłacalność II jest na poziomie 233 proc., wyraźnie wyższym od średniej dla europejskich ubezpieczycieli. W ostatnim raporcie, opublikowanym 28 maja, agencja S&P Global Ratings podtrzymała ocenę ratingową Grupy PZU na poziomie A-, jednocześnie zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Analitycy S&P uzasadnili rewizję perspektywy m.in. kontynuacją dobrych wyników w 2024 r. Podkreślili także mocną pozycję kapitałową Grupy, pomimo regularnych wypłat wysokich dywidend. W październiku tego roku akcjonariusze PZU otrzymali z tytułu podziału zysku netto za 2023 i 2022 r. w sumie ponad 3,75 mld zł dywidendy, czyli po 4,34 zł na akcję.

W czasie rządów Artura Olecha kapitalizacja PZU wzrosła o blisko 2,5 mld zł.