GPW w całym 2025 r. zanotowała prawie 552 mln zł przychodów, co oznacza rok do roku wzrost o niemal 19 proc. Aż o 30 proc. wzrósł zaś zysk netto, który osiągnął poziom 204,7 mln zł. – Rok 2025 był dla Giełdy rekordowy. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 47 proc., co jest najwyższym wzrostem w tym stuleciu. Obroty akcjami na głównym rynku GPW zwiększyły się o 41,9 proc. i sięgnęły rekordowych 470 mld zł, a wartość transakcji pozyskania kapitału przez spółki i ich właścicieli na rynku akcji przekroczyła 20 mld zł. Wszystko za sprawą większego zainteresowania GPW, zarówno ze strony globalnych instytucji, jak i dynamicznie rosnącej bazy inwestorów krajowych. Liczba rachunków maklerskich w Polsce zwiększyła się w ubiegłym roku o 565 tysięcy, osiągając poziom ponad 2,5 mln. Przyciągnięcie inwestorów krajowych na Giełdę to główny priorytet naszej długoterminowej strategii rozwoju i wzmacniania roli Warszawy jako strategicznego centrum finansowego regionu – podkreśla Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Reklama Reklama

Kluczowe wyniki GPW

To właśnie duża aktywność inwestorów na głównym rynku GPW wyraźnie poprawiła wyniki. Przychody z rynku finansowego wzrosły o 23 proc. i osiągnęły poziom 364,5 mln zł. Przychody z rynku towarowego wzrosły o 12,5 proc. do 171,6 mln zł. Wskaźnik cost/income obniżył się do 66,1 proc. Wskaźnik ROE za ostatnie dwanaście miesięcy osiągnął 17,8 proc. Warto pamiętać, że na wynik za 2025 r. wpływ miały też zdarzenia jednorazowe. Negatywny efekt odpisów aktualizujących i rezerw, pomniejszony o rozpoznane dotacje, wyniósł w 2024 i 2025 roku łącznie 37,6 mln zł i dotyczył spółek GPW DAI, GPW Private Market oraz GPW Logistics. Zdarzenia te miały charakter księgowy, nie wpływały na przepływy pieniężne i nie obniżyły zdolności dywidendowej Grupy. W tym samym okresie łączne koszty operacyjne tych podmiotów sięgnęły 44,0 mln zł przy wygenerowanych przychodach na poziomie 25,5 mln zł, co potwierdziło ograniczony potencjał ich dalszej komercjalizacji.

Co z dywidendą GPW?

– Priorytetem pozostaje kontynuacja atrakcyjnej polityki dywidendowej, obejmującej wypłatę 60-80 proc. skonsolidowanego zysku netto oraz dążenie do stopniowego wzrostu poziomu dywidend. Stabilność finansowa Grupy oraz struktura przychodów pozwalają realizować te założenia w sposób przewidywalny i odpowiedzialny – podkreśla Tomasz Bardziłowski i dodaje: – Rok 2025 potwierdził skuteczność realizowanych Nowych Kierunków Strategicznych oraz odporność modelu biznesowego Grupy. W naszej strategii koncentrujemy się na dwóch komplementarnych filarach – rozwoju rynku kapitałowego oraz budowaniu wartości dla interesariuszy i akcjonariuszy. W ramach pierwszego filaru przede wszystkim braliśmy aktywny udział w konsultacjach projektu Osobistych Kont Inwestycyjnych, które naszym zdaniem staną się przełomem dla rynku. Realizowaliśmy ponadto szereg inicjatyw ukierunkowanych na pozyskanie nowych emitentów, m.in. pierwszą edycję GPW IPO Academy oraz działania wspierające obecnych emitentów, w tym rekordową edycję Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. W obszarze produktowym szczególny nacisk położyliśmy na rozwój oferty ETF. Ich liczba na GPW jest obecnie dwukrotnie większa niż na początku 2025 roku Nasze działania promocyjne, na czele z ogólnopolską kampanią GPW 24/7 na ekranach wielkoformatowych w największych polskich miastach, sprawiły, że warszawska Giełda jest bardziej widoczna w przestrzeni publicznej – podsumowuje szef GPW.