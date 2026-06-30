Część projektów nie została porzucona, ale ich realizacja będzie zależała od warunków rynkowych – wskazuje Kamil Jedynak, prezes OT Logistics.
Obecnie zarząd OT Logistics koncentruje się na trzech kluczowych celach. – Pierwszym jest stabilizacja wyników i płynności po bardzo wymagającym dla rynku 2025 r. Jesteśmy na etapie kontynuacji działań naprawczych i większej dyscypliny kosztowej, przy czym największym wyzwaniem pozostaje zmienność otoczenia rynkowego, geopolitycznego oraz struktury strumieni ładunkowych – ocenia Kamil Jedynak, prezes OT Logistics
Drugim celem jest poprawa efektywności operacyjnej grupy. W związku z tym został już wdrożony program optymalizacyjny. Obejmował m.in. ograniczenie dzierżawionej powierzchni terenów portowych, dostosowanie zatrudnienia do aktualnych potrzeb i restrukturyzację majątkową. Jego pełne efekty w postaci oszczędności sięgających 20 mln zł powinny być widoczne w tym roku. Kluczowym wyzwaniem pozostaje jednak utrzymanie zdolności operacyjnych przy obniżonych kosztach.
W tym kontekście szczególnie ważną rolę odgrywa port w Świnoujściu. Obecnie prowadzona jest w nim przebudowa profilu działalności. Zarządzająca nim firma zależna ogranicza ekspozycję na tradycyjne ładunki masowe, które w ostatnim okresie były pod dużą presją, i rozwija bardziej uniwersalny model obsługi. To ważne, gdyż od skuteczności tej zmiany będzie zależeć stabilizacja wyników portu, który był jednym z głównych obszarów wymagających działań naprawczych.
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– Trzecim celem jest selektywny rozwój najbardziej perspektywicznych grup ładunkowych, takich jak biomasa, agro, stal, drobnica i ro-ro (ładunki toczne – red.), a także wykorzystanie potencjału nowego inwestora oraz rynków czeskiego i słowackiego. Ten proces jest na etapie komercjalizacji nowych możliwości i uzgadniania synergii, a największym wyzwaniem pozostaje przełożenie tych szans na trwałe kontrakty i stabilne wolumeny – informuje Jedynak.
Pod koniec kwietnia strategicznym inwestorem OT Logistics został czeski DD Rail Properties. Według Jedynaka przeprowadzona operacja może doprowadzić zarówno do wzmocnienia zaplecza kapitałowego polskiej grupy, jak i do uzyskania dostępu do nowych strumieni ładunków, szczególnie z rynków czeskiego i słowackiego oraz w obszarze produktów stalowych. Duże znaczenie będzie jednak miało to, jak szybko potencjalne synergie przełożą się na konkretne kontrakty, wolumeny i wyniki operacyjne.
– Warto również pamiętać, że część projektów rozwojowych, takich jak terminal agro czy koncepcja terminala paliwowego, nie została porzucona, ale ich realizacja będzie zależała od warunków rynkowych, popytu i pozyskania długoterminowych kontraktów. To pokazuje, że grupa chce zachować elastyczność inwestycyjną, ale jednocześnie unikać angażowania kapitału w projekty o niepewnym okresie zwrotu – przekonuje Jedynak.
OT Logistics nie publikuje precyzyjnych danych dotyczących udziałów rynkowych, dlatego zarząd spółki ostrożnie podchodzi do formułowania ocen dotyczących tego, jak ostatnio zmieniały się. Widzi natomiast obszary, w których grupa zwiększa swoją aktywność i może wzmacniać zajmowaną pozycję konkurencyjną. W szczególności chodzi o wspomniane wcześniej ładunki drobnicowe, ro-ro, agro, biomasę oraz półprodukty stalowe. Z drugiej strony tradycyjne ładunki masowe, takie jak węgiel, koks czy częściowo ruda żelaza, w ostatnim okresie były pod presją, co szczególnie wpływało na działalność portu w Świnoujściu.
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– Dlatego na obecnym etapie nie ocenialibyśmy sytuacji w kategoriach jednoznacznego wzrostu lub spadku udziałów rynkowych całej grupy. To raczej proces przebudowy pozycji rynkowej: ograniczamy ekspozycję na mniej perspektywiczne lub bardziej zmienne segmenty, a koncentrujemy zasoby na tych obszarach, w których widzimy większy potencjał stabilnych wolumenów i marż – tłumaczy Jedynak.
Z ostatnich danych wynika, że w I kwartale OT Logistics wypracowało 62 mln zł skonsolidowanych przychodów i poniosło 5,3 mln zł straty netto. Tym samym w ujęciu rok do roku sprzedaż spadła o 13,9 proc., a strata zmniejszyła się o 51,5 proc. To m.in. konsekwencja słabych wyników na działalności spedycyjnej, głównie w obszarze przewozów kolejowych towarów masowych oraz frachtu morskiego. W kluczowym biznesie obejmującym przeładunki portowe przychody były podobne jak rok wcześniej. Wzrosły za to na działalności hydrotechnicznej i kolejowej, ale ich udział w strukturze przychodów był stosunkowo mały.
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