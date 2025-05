Wielton gotowy do ekspansji w sektorze obronnym

Informacja o otrzymaniu koncesji na produkcję oraz obrót wyrobami dla wojska i policji sprawiła, że we wtorek akcje Wieltonu znalazły się na celowniku inwestorów, drożejąc nawet o blisko 16 proc. Jej uzyskanie jest kluczowe dla ekspansji w sektorze obronnym, gdyż pozwala m.in. na udział w przetargach i postępowaniach zakupowych realizowanych przez Agencję Uzbrojenia lub inne jednostki MON oraz umożliwia legalne uczestnictwo w międzynarodowym obrocie sprzętem wojskowym i specjalnym, zgodnie z przepisami UE i NATO, co jest kluczowe przy współpracy z zagranicznymi partnerami wojskowymi. Koncesja została wydana na wniosek spółki zależnej Wielton Defence i jest ważna przez okres 50 lat. Działająca w ramach Grupy Wielton spółka została utworzona w 2024 r. i jest odpowiedzialna za dostarczanie rozwiązań transportowych dla sektora obronnego. W obliczu załamania koniunktury w branży transportowej w Europie zarząd Wieltonu pokłada duże nadzieje w nowych kierunkach rozwoju, mocno stawiając na sektor obronny. Prezes Grupy Wielton Paweł Szataniak przyznaje, że grupa widzi dla siebie miejsce w projektach na rzecz przemysłu obronnego i zamierza powalczyć o kontrakty wojskowe w najbliższych latach. – Pracujemy nad odpowiednimi ofertami i prowadzimy rozmowy odnośnie do nowych kontraktów. Ponadto jesteśmy gotowi i otwarci na współpracę ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz innymi silnymi graczami tego rynku – zapewnia.