OT Logistics mocno stawia na przeładunki zbóż

W najbliższych tygodniach Zarząd Morskiego Portu Gdynia powinien ogłosić wyniki przetargu na dzierżawę Bałtyckiego Terminalu Zbożowego (BTZ) w Gdyni, a do końca roku zawrzeć umowę z jego zwycięzcą. Ogromną szansę na zawarcie umowy ma grupa OT Logistics, a konkretnie zależny OT Port Gdynia (OTPG). Należący do niego terminal sąsiaduje z BTZ i dysponuje odpowiednią infrastrukturą magazynową oraz sprzętem, co pozwoliłoby na osiągnięcie znaczącego efektu synergii.