Wielton: największy akcjonariusz sprzedał akcje w ABB

Transakcja była oczekiwana przez rynek i z uwagi na trudną sytuację finansową spółki została pozytywnie przyjęta. W pierwszej fazie środowej sesji akcje Wieltonu zwyżkowały o ponad 4 proc.

Po rozliczeniu transakcji MP Investors będzie mieć 20,09 proc. głosów, a łącznie ze spółką MPSz, której jest podmiotem dominującym, będzie posiadać łącznie bezpośrednio i pośrednio akcje stanowiące 33,44 proc. głosów.

Środki pozyskane ze sprzedaży akcji posłużą do pokrycia wkładu pieniężnego na objęcie akcji nowej emisji. Akcjonariusz wcześniej zobowiązał się do objęcia za gotówkę 10 mln akcji serii E, co formalnie wymaga jeszcze zgody nadzwyczajnego walnego, które zaplanowano na 11 czerwca. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami cenę akcji nowej emisji ustalono na poziomie 5,75 zł. Wpisuje się to w zapowiedziane w maju przesz zarząd firmy działania mające na celu pozyskanie finansowania do 50 mln zł do końca czerwca bieżącego roku celem wypełnienia zobowiązania, które wynika z konsorcjalnej umowy kredytowej z 2018 roku zawartej w celu finansowania spółki. Plan przewidywał dokapitalizowanie spółki kwotą minimum 50 mln zł przez jej głównych akcjonariuszy poprzez objęcie akcji nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Ze względu na to, że uzyskana w ABB cena sprzedaży jest wyższa od ceny minimalnej (5 zł), uzyskaną nadwyżkę środków spółka zamierza przeznaczyć na stworzenie warunków do kontynuacji budowy przez spółkę zdolności produkcyjnych i handlowych w atrakcyjnym sektorze chłodni, po uzyskaniu ewentualnych zgód instytucji finansujących grupę.

Wielton zaciska pasa

Największy rodzimy producent przyczep i naczep mocno odczuł załamanie popytu w branży przewozowej, co negatywnie przełożyło się na jego wyniki i sytuację finansową. Pierwszy kwartał 2025 r. przyniósł pogłębienie negatywnych tendencji w jego wynikach. W tym okresie zanotował 53,2 mln zł straty netto w porównaniu do 17,9 ml zł straty w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży zmniejszyły się rok do roku o ponad 11 proc. do 486,2 mln zł mln zł.