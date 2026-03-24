Notowania producenta gier rozpoczęły tydzień od spadków, podobnie jak cały rynek. Po południu za akcje Huuuge trzeba było zapłacić 23,7 zł (-2,5 proc.). Kurs jest o ponad połowę niższy od ceny z IPO (50 zł) z 2021 r. W stosunku do średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji ma 25-proc. przestrzeń do zwyżki.
Huuuge właśnie opublikowało wyniki za 2025 r. i zasygnalizowało, czego spodziewa się w roku bieżącym.
Rok 2026 powinien być dla producentów gier bardziej łaskawy niż kilka poprzednich lat. Eksperci Trigona wytypowali kilka studiów, których akcje są...
– W 2025 r. Huuuge osiągnęło solidne wyniki finansowe. Skorygowana EBITDA wzrosła do 96 mln USD, a jej marża osiągnęła rekordowe 40,8 proc. – wskazuje Wojciech Wronowski, prezes Huuuge. Zaznacza, że przychody z podstawowej działalności ustabilizowały się, a kanał sprzedaży bezpośredniej odnotował rekordowe wzrosty. Jego udział w całkowitych przychodach spółki podwoił się rok do roku. Na początku 2026 r. przekroczył 40 proc.
W 2026 r. Huuuge spodziewa się utrzymania wysokiej rentowności, z marżami skorygowanej EBITDA na poziomach zbliżonych do wyników z 2025 r. Przychody netto (po uwzględnieniu opłat platformowych) mogą natomiast odnotować niewielki spadek. Spółka podkreśla, że pozostaje to w zgodzie z szerszymi trendami w segmencie social casino. Po zakończonej restrukturyzacji, w 2026 r. powinien być już widoczny spadek kosztów operacyjnych (z wyłączeniem marketingu) w ujęciu rok do roku.
W samym IV kwartale 2025 r. Huuuge wypracował 25,2 mln USD skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rok do roku. Wynik jest o kilka procent lepszy od średniej z prognoz analityków. Tak samo, jeśli chodzi o przychody, zysk operacyjny i zysk netto.
Na koniec 2025 r. saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wynosiło 74,2 mln USD, co stanowiło 67,3 proc. łącznych aktywów spółki. Audytor w swoim sprawozdaniu zwraca uwagę, że w ramach środków pieniężnych i ekwiwalentów spółka wykazuje inwestycje w funduszach inwestycyjnych rynku pieniężnego, które na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły 72,3 mln USD i stanowiły 97,3 proc. środków.
Audytor odsyła do noty spółki, która w swoim raporcie rocznym definiuje: „środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują inwestycje o wysokiej płynności, które można łatwo zamienić na znane kwoty środków pieniężnych i które są narażone na nieznaczne ryzyko zmian wartości, tj. fundusze rynku pieniężnego, środki pieniężne w bankach oraz depozyty”.
Przejrzeliśmy wszystkie aktualne rekomendacje. Znaleźliśmy niemal 190 raportów, sugerujących niedowartościowanie akcji. Ponad trzydzieści trafiło n...
