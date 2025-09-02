Fabrity ze spadkiem

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Tomasz Burczyński, prezes Fabrity Holding
Fabrity Holding (d. K2 Holding) opublikowała sprawozdanie za pierwsze półrocze i drugi kwartał, przyznając że wyniki są poniżej oczekiwań zarządu.
Dominik Niszcz, analityk Domu Maklerskiego Trigon w notatce z 29 sierpnia nt. ostatecznych wyników Fabrity za drugi kwartał napisał jednak, że obecnie nie widzi powodu, by zmieniać wycenę akcji spółki (33 zł za walor). W poniedziałek papier kosztował na giełdzie 26,5 zł i tracił 1,5 proc.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Grupa Comp wypracowała wyższe zyski niż oczekiwał rynek. Uda jej się utrzymać tempo?
Technologiczna grupa wypracowała wyższe zyski niż oczekiwał rynek. Czy uda jej się utrzymać tempo?
96 proc. przedsiębiorstw planuje rozszerzenie użycia agentów AI. Wyzwaniem jest jednak prywatność danych. Aż 53 proc. tych podmiotów wskazuje na ten aspekt jako główny problem – wynika z badania "Cloudera Global Survey 2025".
Tylko połowa firm opracowała politykę regulującą stosowanie AI. A chodzi o kwestie bezpieczeństwa, choć nie tylko – za rok wszystkie przedsiębiorstwa używające sztucznej inteligencji będą musiały wskazać, jakie narzędzia stosują i czy są one zgodne z wymogami UE.
Nadal zakładamy, że przychody i zyski za 2025 r. będą lepsze niż w 2024 r., ale jest to cel coraz bardziej wymagający z uwagi na trudne otoczenie rynkowe – poinformował podczas dzisiejszej konferencji dyrektor finansowy, Martin Balawajder.
Technologicznej spółce spadły zyski. Są poniżej oczekiwań. Jakie są perspektywy na kolejne kwartały? - Pozyskiwanie nowych klientów pozostaje utrudnione – sygnalizuje zarząd.