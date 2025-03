PCF Group już kolejny dzień z rzędu jest liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie. Obecnie notowania idą w górę o 33 proc. do 23 zł. Wczoraj zyskały 44 proc., w poniedziałek 34,7 proc., a w piątek 13,5 proc. Od czwartku podrożały o 193 proc.

Impulsem do zwyżki stała się informacja o zawarciu umowy z Sony oraz wczorajszy raport o wznowieniu prac nad „Projektem Victoria”.

PCF wznawia prace nad projektem Victoria

W czwartek na zamknięciu sesji za akcję PCF Group płacono po 7,85 zł po spadku o 0,63 proc. Poprzednich pięć sesji też było spadkowych. Dobra passa notowań zaczęła się od piątku po tym jak w czwartek wieczorem na rynek trafiła informacja o zawarciu przez PCF Group umowy dotyczącej współpracy w zakresie produkcji prototypu gry o nazwie kodowej „Projekt Delta”. Będzie to gra oparta o prawa własności intelektualnej należące do wydawcy. Prace będą prowadzone w modelu pracy wykonywanej przez spółkę jako dewelopera na zlecenie i na rzecz wydawcy. W zamian za to spółka będzie otrzymywała uzgodnione wynagrodzenie. Wartości umowy i jej harmonogramu nie podano.