Ile warte są akcje Asbisu?

Asbis zajmuje się m.in. dystrybucją sprzętu IT. Jego wycena na warszawskiej giełdzie wynosi obecnie prawie 1,3 mld zł. Od połowy 2023 r. na kursie dominuje podaż, ale akcje i tak są znacząco droższe niż podczas debiutu w 2007 r. Wówczas cena w IPO wynosiła 6,5 zł. Zdaniem analityków obecnie walory są niedowartościowane. Średnia cena docelowa z rekomendacji sięga 40 zł, co implikuje około 75-proc. przestrzeń do zwyżki względem obecnego kursu. Asbis znalazł się też na liście 22 faworytów DM BOŚ na luty.

27 lutego Asbis opublikuje wyniki za IV kwartał i opowie o planach i perspektywach na obecny rok. Na razie nie wiadomo, czy spółce udało się zrealizować zeszłoroczne prognozy. Zakładały, że grupa osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 3,1 mld USD a 3,4 mld USD oraz zysk netto pomiędzy 60 mln USD a 64 mln USD.