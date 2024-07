Na przestrzeni ostatnich lat biznes Asseco South Eastern Europe mocno się rozrósł. Ma to odzwierciedlenie w wynikach finansowych i wycenie rynkowej spółki. Na giełdzie jej kapitalizacja wynosi 2,6 mld zł. Od 2019 r. kurs porusza się w trendzie wzrostowym. Niedawno Asseco SEE dołożyło kolejną „cegiełkę” do swojego biznesu. Payten, czyli spółka zależna Asseco South Eastern Europe, podpisała umowy zakupu udziałów w firmach Paygate India Private oraz Paygate w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jakie są największe atuty przejmowanych spółek i transakcji?

- Przede wszystkim wejście w biznes płatniczy e- commerce na jednym z największych i najszybciej rozwijających się rynków na świecie (Indie). Dodatkowo kupno istotnego udziału biznesu e-commerce dla banków w Emiratach Arabskich - mówi prezes Asseco SEE, Piotr Jeleński.

Jakie będą wyniki Asseco SEE

Transakcja dotyczy zakupu 55 proc. udziałów w Paygate India łącznie za maksymalną kwotę 29,07 mln euro i 51 proc. udziałów w Paygate Dubaj za maksymalnie 19,38 mln euro.

Jak transakcja wpłynie na wyniki całej grupy Asseco SEE?

- To zależy od wyników generowanych w przyszłości przez kupione spółki. Założenia zarządzających i sprzedających są bardzo ambitne. Na razie mówimy o historii: w zeszłym roku obrotowym na poziomie EBIT spółki zarobiły około 2 mln euro –wskazuje Jeleński. Dodaje, że przejęcie będzie widoczne już w tegorocznych wynikach grupy Asseco SEE, w drugim półroczu.