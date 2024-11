– Dochody, które przeciętnie twórcy dostają ze streamingu muzycznego, są co do zasady niskie, nie do porównania z tantiemami uzyskiwanymi z nadań (TV, radio) – mówi Karol Kościński, dyrektor generalny ZAIKS, komentując wyniki raportu światowej organizacji CISAC (International Confederation of Societies of Authors).

Reklama

Raport analizuje wysokość wpływów z tantiem ze wszystkich kanałów na całym świecie i pokazuje na danych, jak rynek treści cyfrowych pokonuje dotychczasową potęgę telewizji czy radia. Tantiemy ze wszystkich źródeł osiągnęły nowy rekordowy poziom 13,1 mld euro, co oznacza wzrost o 7,6 proc. Największą siłą napędową są tantiemy z kanałów cyfrowych, które urosły o 9,6 proc., do 4,6 mld euro w 2023 r., zajmują już więc 35 proc. całości dochodów. O 22 proc., do 3,28 mld euro, wzrosły tantiemy z wydarzeń publicznych, natomiast nadawcy telewizyjni i radiowi wypłacili 3,9 mld euro, o 4 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadki ilustrują zmianę pokoleniową i odpływ widzów do internetu. Podczas gdy w 2013 r. telewizja i radio odpowiadały za 46 proc. całkowitych wpływów CISAC, to w 2023 r. ten udział spadł do zaledwie 30 proc.

Mimo że tantiemy z kanału cyfrowego obejmują już 35 proc. wpływów CISAC, raport alarmuje, że zdecydowana większość twórców twierdzi, że nie jest w stanie zapewnić sobie utrzymania ze streamingu. Rzeczywistość jest trudna dla szerokiej grupy artystów, którzy nie są najpopularniejsi lub nie mają innych źródeł dochodu, jak występy na żywo. Raport CISAC wskazuje na wiele przyczyn, m.in. na to, że grono artystów w streamingach rośnie szybciej, niż rosną przychody z tego kanału, a w streamingach pojawia się więcej treści, nawet 120 tys. nowych nagrań… dziennie.

Kościński prognozuje, że rynek stremingu w Polsce zacznie się niebawem nasycać. – Mniejsze platformy VoD coraz częściej zaczynają się wymieniać filmami czy innymi treściami audiowizualnymi. Kilka lat temu było to trudne do wyobrażenia. Kiedyś był nawet pomysł wspólnej komercyjnej polskiej platformy VoD. Miało to wzmocnić polskie serwisy w starciu z gigantami, ale na pomyśle się skończyło – przypomina.