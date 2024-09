Za pięć lat Netflix przegoni Polsat Box

Firma analityczna Omdia podzieliła się z nami nowymi prognozami dla rynku platform streamingowych i płatnej telewizji Polsce. Dane, które publikowaliśmy już na łamach obejmowały okres do 2028 r. Teraz mamy perspektywę o rok dłuższą i zaktualizowane prognozy na rok 2024.

Omdia o Polskim streamingu: 3 mln abonentów w 5 lat

Jak podaje Tony Gunnarsson, analityk z Omdia, obecnie jego prognoza na rok bieżący przewiduje, że do końca grudnia liczba abonentów płacących za serwisy streamingowe w Polsce urośnie nie do 11, ale do 12 milionów. Za to grono płacących za tradycyjne usługi telewizyjne skurczy się mniej niż wcześniej przewidywano, a praktycznie pozostać ma stabilne (10,9 mln).

- Do końca 2029 przewidujemy wzrost liczby użytkowników serwisów streamingowych do 14,5 mln. W tym czasie rynek płatnej telewizji skurczy się do 10,8 mln abonentów – podaje Gunnarsson.

To pokazuje, że rynek platform streamingowych ma przed sobą nadal potencjał zrostu, podczas gdy płatna telewizja ma okres zrostu za sobą, ale też i nie będzie notować mocnych spadków – przewiduje analityk Omdia.