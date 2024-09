Ailleron pokazał wyniki. Akcje drożeją

Notowania Ailleronu podczas wtorkowej sesji zyskują na wartości. Po godz. 13 kurs rośnie o ponad 7 proc. do 20,4 zł. W II kwartale grupa wypracowała prawie 143 mln zł przychodów. Były zgodne z oczekiwaniami analityków, a rok do roku urosły o prawie jedną czwartą. Skorygowana EBITDA i zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej urosły jeszcze mocniej. Były zbliżone do oczekiwań rynkowych.



Jakie są plany grupy Ailleron?

Zarząd poinformował, że widać zwiększanie planów budżetowych klientów na kolejny rok, a perspektywy na 2025 r. wyglądają lepiej niż wcześniej.

W całym pierwszym półroczu 2024 r. przychody grupy urosły o jedną dziesiątą do prawie 250 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 104 proc. do 9,3 mln zł.

- Mamy mocne fundamenty w technologii oraz duży potencjał w globalnym rozwoju. Efekty widzimy już w prezentowanych wynikach za pierwsze półrocze 2024 roku, gdzie po podpisaniu porozumienia z Pekao oraz przejęciem przez grupę nowego podmiotu na rynku USA jesteśmy w stanie generować istotnie wyższe wyniki operacyjne i stabilną marże na poziomie EBITDA - mówi Tomasz Król, członek zarządu Ailleronu. Dodaje, że obecnie mamy do czynienia z umocnieniem się złotego w stosunku do głównych walut eksportowych jakim są USD i EUR.