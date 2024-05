Asbis chce zarobić ćwierć miliarda

Asbis to jedna z niewielu giełdowych firm, która co roku konsekwentnie publikuje prognozy finansowe. Według najnowszych przychody ze sprzedaży w 2024 r. będą się kształtowały pomiędzy 3,1 mld USD a 3,4 mld USD. Z kolei zysk netto będzie na poziomie pomiędzy 60 mln USD a 64 mln USD. Przy obecnym kursie walutowym daje to odpowiednio 12,4-13,6 mld zł (przychody) oraz 240-256 mln zł (zysk).

Reklama

- Obecny rok zapowiada się bardzo pracowicie. Będzie to dla nas rok intensywnej pracy nad nowymi produktami oraz rozwojem działalności w zakresie robotyki i w modelu trade-in business. Spodziewamy się, że w połączeniu z nowymi produktami marek własnych da nam to znaczącą przewagę rynkową w kolejnych latach. Będziemy też intensywnie rozwijać obecność zarówno w Afryce, Azji Centralnej oraz na innych rynkach europejskich - zapowiada Serhei Kostevitch, szef Asbisu.

Założenia do prognozy Asbisu

Grupa podkreśla, że jej prognoza finansowa opiera się na kilkunastu kluczowych założeniach. Część z nich ma wymiar geopolityczny i jest związana z obecną sytuacją na Wschodzie. Asbis zakłada, że nie będzie kolejnych ataków przez Rosję na inne kraje, na których działa grupa oraz że nie będzie próby przejęcia przez Rosję całości lub części Ukrainy. „Nie będzie dalszej eskalacji wojny i sytuacja pozostanie przynajmniej na obecnym poziomie, gdzie w stolicy Ukrainy nie toczą się żadne walki”- brzmi jedno z założeń. Kolejne dotyczą m.in. tego, że nie będzie nowych sankcji na kraje, w których grupa prowadzi działalność, a sytuacja polityczna na rynkach niezaangażowanych w wojnę w Ukrainie nie ulegnie pogorszeniu.

Czytaj więcej Technologie Juroszek: Asbis jest obiecującą inwestycją i doskonale pasuje do naszego portfela Staramy się wybierać spółki atrakcyjne cenowo i takie, których akcje są płynne. Dużą wagę przywiązujemy również do tego, w jaki sposób zarządy wywiązują się ze swoich obowiązków – mówi Tomasz Juroszek, członek zarządu Betplay Capital i Juroszek Holding.

Kolejna grupa założeń ma charakter biznesowy. Asbis zakłada m.in., że nie wystąpi znaczący spadek popytu lub podaży na produkty IT, nie ulegnie pogorszeniu sytuacja finansowa na głównych rynkach grupy (w Kazachstanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Słowacji) w porównaniu z 2023 r., nie wystąpi istotna dewaluacja walut oraz znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną jak i na produkty pod markami własnymi.