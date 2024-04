PlayWay pokazuje wyniki. Zarobił ponad 100 mln zł

PlayWay miał w 2023 r. 106,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 112,3 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA spadła do 160,8 mln zł ze 174,1 mln zł, a przychody wzrosły do 274 mln zł z 257,3 mln zł. Na wyniki wpływ miało dokonanie odpisów aktualizujących przez spółkę matkę i zależne Ulimate Games. Wartość zysku netto osiągniętego przez jednostkę dominującą to 144 mln zł.

W samym IV kwartale 2023 r. spółka zanotowała 15,8 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, 39,4 mln zł EBITDA przy przychodach wynoszących 80,6 mln zł.

„Pozycja finansowa grupy i jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostaje wciąż bardzo silna” - ocenia zarząd w sprawozdaniu.

W 2024 r. grupa zamierza kontynuować działania nakierowane na poszukiwanie pomysłów na nowe gry i nisz w branży. Zarząd podkreśla, że kontynuowane będą również produkcje gier, które zyskały przychylność graczy w poprzednich okresach. Przykładem może być zaprezentowany w pierwszym kwartale 2024 r. tytuł „30 Days on Ship”. W przygotowaniu są obecnie kontynuacje najważniejszych gier komputerowych z grupy, ale dalsze szczegółowe informacje o nich będą przekazywane sukcesywnie, bliżej planowanych terminów premier.

„Gracze oczekują już na „Crime Scene Cleaner”, „30 Days on Ship” czy „Trans Syberian Railway Simulator” oraz inne, przy których obecnie pracują działy testerskie, i które mogą okazać się istotnymi produktami z punktu widzenia wyników grupy” - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Krzysztof Kostowski.