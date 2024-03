CD Projekt miał 481,11 mln zł zysku netto, 469,04 mln zł zysku EBIT w 2023 r.

Zysk operacyjny wyniósł 469,04 mln zł wobec 376,69 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 469,04 mln zł wobec 0 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1230,2 mln zł w 2023 r. wobec 952,58 mln zł rok wcześniej.

"Wydanie dodatku ['Widmo wolności'], a następnie 'Cyberpunk 2077: Ultimate Edition', wpłynęło pozytywnie na sprzedaż podstawowej wersji gry 'Cyberpunk 2077'. W połączeniu ze sprzedażą gry 'Wiedźmin 3: Dziki Gon', premiera dodatku pozwoliła osiągnąć drugi najlepszy wynik na poziomie zysku netto w historii Grupy CD Projekt" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Joint CEO Michał Nowakowski zawrócił uwagę, że jednym ze strategicznych celów w ostatnich kwartałach było równoległe rozwijanie dwóch dużych projektów.

"Prowadzenie coraz bardziej zaawansowanych prac nad pierwszą grą z nowej trylogii wiedźmińskiej, przy jednoczesnej finalizacji produkcji i udanej premierze 'Widma Wolności' udowodniły, że jesteśmy w stanie robić to efektywnie i jakościowo. Kolejnym ważnym elementem organizacji CD Projekt RED pod kątem budowania skali i tworzenia wielu projektów jednocześnie było zbudowanie fundamentów pod nowe studio w Bostonie, które rozpoczęło już prace nad kolejną grą w świecie 'Cyberpunka'. Kontynuujemy również prace nad pozostałymi zapowiedzianymi produkcjami: 'Syriuszem', 'The Witcher Remake', a także nowym IP o krypto-nimie 'Hadar' - w zupełnie nowym, stworzonym przez nas uniwersum" - napisał Nowakowski w liście dołączonym do raportu.