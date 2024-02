Prezes Comperii o sprzedaży Telepolis.pl i planach

Od piątku wiadomo, że warszawska firma Comperia dostanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) z serwisem Telepolis.pl 9,6 mln zł od gdańskiej firmy Online Venture. Nie podała ona wielu szczegółów, w tym co konkretnie sprzedaje w ramach ZCP. Kiedy to się stanie?

Akcjonariusze dowiedzą się później

- Podpisaliśmy na razie warunkową umowę. Część informacji zostanie udostępniona po zamknięciu transakcji, które wydarzy się z kolei po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 29 lutego. Zakres tych informacji będzie spójny z tym, który pokażemy w raporcie rocznym w połowie marca – mówi Szymon Fiecek, prezes Comperii.

To oznacza, że akcjonariusze mają podjąć decyzję nie mając wiedzy na co się godzą. - Walne zgromadzenie ma de facto upoważnić radę nadzorczą do zawarcia transakcji na podstawie rekomendacji zarządu i wynegocjowanych warunków. Rada nadzorcza ma pełen zakres informacji. Należy ona do grona insiderów nimi dysponujących – mówi Fiecek.

Kilkanaście osób przejdzie do Online Venture

W komunikacie giełdowym Comperia podała, że muszą się spełnić warunki zawieszające. Wymieniła jednak tylko zgodę akcjonariuszy. Jakie warunki poza zgodą WZ są potrzebne aby do transakcji doszło? - Faktycznie jest jeszcze kilka warunków operacyjnych. Liczymy jednak, że dopnie się bez przeszkód bez zbędnej zwłoki (to może nastąpić w ciągu kilku dni) po walnym zgromadzeniu.