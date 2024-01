Notowania XTPL podczas wtorkowej sesji zyskują na wartości. Przed południem akcje są wyceniane na 149 zł, po wzroście o ponad 3 proc. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na informacje dotyczące rozwoju biznesu. Firma Sigma Technology Corporation ma niewyłączną umowę dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL na terenie Tajwanu i Chin. Sigma to wiodąca firma dostarczająca na tych rynkach materiały i urządzenia produkcyjne do branż takich jak półprzewodnikowa, fotowoltaiczna i wyświetlaczy. W ramach współpracy z XTPL Sigma będzie promowała rozwiązania polskiej firmy wśród swoich obecnych i nowych klientów. XTPL liczy, że współpraca zaowocuje znalezieniem szerszych zastosowań dla autorskich technologii i produktów firmy. Chodzi w szczególności o rozwiązania z obszaru półprzewodników, wyświetlaczy nowej generacji oraz optoelektroniki.

XTPL rozwija swój biznes w kilku segmentach. W IV kwartale 2023 r. spółka wypracowała

najwyższe historycznie przychody ze sprzedaży produktów i usług. Wyniosły one 4,4 mln zł, co oznacza wzrost o 29 proc. w ujęciu rok do roku oraz 20 proc. kwartał do kwartału. Na ten wyniki wpływ miało m.in. dostarczenie kilku urządzeń prototypujących Delta Printing System. Szacunkowy stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. wyniósł 27,1 mln zł. Zarząd szacuje, że to w pełni zabezpiecza realizację tegorocznych planów, wynikających z nowej strategii na lata 2023-2026.