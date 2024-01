Celem projektu jest zaprojektowanie misji polegającej na przeprowadzeniu tankowania satelity na orbicie Ziemi. Zadaniem zaprojektowanego przez Creotech satelity będzie przeprowadzenie dokowania, a następnie przyjęcie transferu paliwa z drugiego, większego satelity. Realizacja projektu zakończy się w połowie bieżącego roku. Po tym etapie planowane są kolejne rozmowy z ESA w celu zawarcia kontraktu na budowę satelity w oparciu o projekt realizowany w fazie B1. Harmonogram projektu zakłada wyniesienie satelity na orbitę w drugiej połowie 2026 r. Polska spółka wchodzi w skład międzynarodowego konsorcjum pod przewodnictwem OHB, które zrealizuje misję dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zarząd Creotechu podkreśla, że to pierwszy projekt, w którym działający na zlecenie ESA główny koordynator misji, czyli komercyjna firma OHB, wybrał autorską platformę Creotech jako kluczowy element swojej misji kosmicznej. - Zaprojektowanie satelity o masie ok. 60 kg opartego na naszej autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat to efekt wielu lat rozwoju spółki i posiadania wysokich kompetencji. Warto podkreślić, że po przeprowadzonej analizie rynku przez OHB, to właśnie nam zdecydowano się powierzyć ten kluczowy element całego projektu. Misja, której będziemy częścią ma wykazać zdolność do przeprowadzenia orbitalnego transferu paliwa z satelity tankującego do zaprojektowanego przez nas satelity klienckiego. Za projekt satelity tankującego odpowiada Berlin Space Technology, a za projekt całego systemu odpowiada OHB System, czyli największa i najbardziej renomowana firma niemiecka, specjalizująca się w dziedzinie technologii i systemów kosmicznych. Współpraca między nami przyczyni się do cennej wymiany wiedzy i zwiększenia rozpoznawalności Creotech na europejskim rynku, co jest zgodne z naszym dążeniem do zajęcia w UE pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w projektach obronnych i komercyjnych – wyjaśnia Grzegorz Brona, prezes Creotechu.