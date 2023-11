Big Cheese Studio wróciło do łask inwestorów

Akcje Big Cheese Studio podczas środowej sesji zyskują 12 proc. i kosztują 23 zł. Entuzjazm inwestorów wywołała publikacja wyników za III kwartał. Choć są one znacznie gorsze rok do roku, to zyski za sam III kwartał przebiły oczekiwania analityków. Skorygowana EBITDA wyniosła 1,6 mln zł (-76,2 proc. rok do roku), a skorygowany zysk netto 2 mln zł (-71 proc.). Z kolei przychody spadły do 2,3 mln zł z 8,4 mln zł.

Reklama

Kilka dni temu kurs Big Cheese Studio mocno spadł w reakcji na informacje o utworzeniu odpisów aktualizujących, dotyczących trzech projektów – „B17” (92 tys. zł), „Pizza Empire (1,14 mln zł) oraz „Underdose (899 tys. zł). W sumie daje to kwotę ok. 2,1 mln zł. Dokonane odpisy uzasadnione są faktem, że spółka nie prowadzi aktualnie żadnych prac związanych z tymi projektami i nie ma planów co do ich kontynuacji.

Studio natomiast w dalszym ciągu skupia się na monetyzacji gry „Cooking Simulator”, w tym na wydaniu kolejnego dodatku oraz istniejących na platformy, na których nie są one obecne. W planach jest też wydanie wersji VR na platformie Playstation VR. Ponadto trwają prace nad grą „Cooking Simulator 2”. Natomiast na rynku chińskim biznes spółki na razie wygląda słabo. Pomimo premiery gry „Cooking Simulator”, która odbyła się 25 lipca 2023 r., spółka nie rozpoznała w tym okresie żadnych przychodów. Uzasadnia to brakiem raportowania poziomu sprzedaży ze strony wydawcy odpowiedzialnego za komercjalizację gry na rynku chińskim oraz brakiem realizacji płatności z tego tytułu.

„Na podstawie danych uzyskanych od wydawcy, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, sprzedaż poprzez platformy działające na rynku chińskim nie wykazała istotnych wartości. Wobec powyższego zarząd, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ocenia możliwości komercjalizacji gry Cooking Simulator na rynku chińskim i uzyskanie istotnych przychodów z tego tytułu jako mało prawdopodobne” – czytamy w sprawozdaniu finansowym.

30 listopada odbędzie się walne zgromadzenie. Wiodący akcjonariusz spółki, PlayWay, zgłosił swoich kandydatów do rady nadzorczej. Są to: Michał Dublański, Ilona Janiszewska-Jejda, Renata Jędrzejczyk, Krzysztof Kostowski (prezes i akcjonariusz PlayWaya) oraz Anna Wróbel.