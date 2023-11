Do obrotu trafiło 1 001 000 akcji serii A. Na otwarciu notowań wycena akcji wyniosła 6,76 zł, co oznacza spadek o 1,46 proc. w stosunku do kursu odniesienia. W kolejnych kilkunastu minutach przecena się pogłębiła. Obecnie akcje tracą 12,6 proc. i kosztują 6 zł.

Reklama

Historia Space Fox Games sięga 2014 r., kiedy firma rozpoczęła działalność pod nazwą World Loom Games. Początkowo skupiała się na produkcji gier mobilnych oraz gier na PC z segmentu casual premium. Obecnie priorytetem są dla niej gry indie z segmentu AA, których budżet oscyluje wokół 1,5 – 2,5 mln zł. Do tej pory Space Fox Games wydało 12 gier, a kolejne trzy są w trakcie produkcji. Celem firmy jest wydawanie co najmniej jednej gry rocznie. Zapowiedziane są dwie premiery na rok 2024. Dodatkowo spółka zajmuje się outsourcingiem IT.

Tego typu działania mają za zadanie dywersyfikować źródła przychodów spółki, utrzymać płynność finansową oraz zbudować zespół, który następnie będzie pracował nad projektami własnymi. Zgodnie z założeniami strategicznymi zespół dzisiejszego debiutanta ma składać się z 30 - 40 osób do końca 2025 r.

– Debiut na NewConnect to jedno z ważniejszych wydarzeń w naszej historii, ale to nie jest koniec naszej drogi. Jesteśmy pełni zapału i gotowi na nowe wyzwania – deklaruje Aleksander Korulski, prezes Space Fox Games.

Dziś spółka poinformowała o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji w ramach programu SMART w wysokości 5 mln zł. Chodzi o projekt dotyczący sztucznej inteligencji.