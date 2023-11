Syn szefa Comarchu rezygnuje z funkcji wiceprezesa

Komunikat jest zaskoczeniem, ponieważ syn założyciela spółki, Janusza Filipiaka zasiadał w zarządzie w ramach realizowanego procesu sukcesji. Po tym jak Janusz Filipiak kilka tygodni temu trafił w ciężkim stanie do szpitala, rada nadzorcza oddelegowała Annę Pruską (córka Filipiaka) do czasowego wykonywania czynności prezesa. Delegowanie to początkowo dotyczyło okresu jednego miesiąca, czyli do 2 listopada 2023 r., a następnie przedłużono ten okres do 2 stycznia 2024 r.

Reklama

Anna Pruska z wykształcenia jest ekonomistą. W 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową. W latach 2001-2003 studiowała makroekonomię na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, w Niemczech, skąd w roku 2003 wyjechała na studia podyplomowe do szwajcarskiej Genewy. W 2019 roku obroniła tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2004 roku rozpoczęła pracę w firmie Comarch. Jako Prezes Comarch Software AG, w latach 2004-2008, zajmowała się rozwojem biznesu w Europie Zachodniej.

Janusz Filipiak ma 71 lat. W 1993 r. założył firmę Comarch, a w 1998 r. objął stanowisko prezesa. Według stanu na koniec sierpnia 2023 r. Filipiak posiada

1 997 027 akcji Comarchu (24,55 proc. w kapitale zakładowym), które uprawniają do 5 569 027 głosów na walnym zgromadzeniu (36,82 proc.). Z kolei jego żona Elżbieta Filipiak ma pakiet 846 000 walorów (10,4 proc. w kapitale zakładowym), które uprawniają do 4 230 000 głosów (27,96 proc.). Wycena Comarchu na giełdzie sięga 1,3 mld zł. Spółka nie udziela informacji na temat stanu zdrowia Filipiaka.

Warto odnotować, że niektóre media błędnie zinterpretowały najnowszym komunikat spółki, podając że rezygnacja dotyczy założyciela Comarchu. Zweryfikowaliśmy tę informację.