Cena ropy Brent spadła poniżej 80 USD, zmienność wyraźnie zeszła w dół, a krzywa terminowa mocno się wypłaszczyła. Jeżeli najbliższa seria kontraktu jest dziś wyżej od kolejnej serii tylko o około 60 centów, rynek wydaje się przestawać płacić za niedobór surowca tak jak jeszcze kilka tygodni temu.

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Warto zaznaczyć, że mniejsza różnica między seriami kontraktów zdaje się wskazywać, że kapitał finansowy może grać już głównie pod szybkie odmrożenie podaży i powrót tankowców do normalnej żeglugi przez Cieśninę Ormuz. To istotna zmiana, bo jeszcze w marcu i kwietniu rynek wyceniał skrajny stres logistyczny.

Jeśli porozumienie utrzyma się, a na rynek wrócą także irańskie baryłki i większa część ruchu przez Cieśninę Ormuz , to cena ropy może utrzymywać się na obecnych lub nawet niższych poziomach. Wall Street już tnie prognozy. Goldman Sachs obniżył prognozę dla Brent na IV kwartał 2026 r. do 80 USD, a średnią na 2027 r. do 75 USD.

Problem na razie polega jednak na tym, że fizyczny rynek może wracać wolniej niż wycena futures, ponieważ pełna normalizacja przepływów, ubezpieczeń i wydobycia może zająć tygodnie, a miejscami miesiące. Dlatego dalszy spadek cen będzie wymagał potwierdzenia w realnym przepływie surowca, a nie tylko w politycznych deklaracjach.

Jeśli porozumienie amerykańsko-irańskie zostanie podpisane, utrzymane, a ruch przywrócony do normalnego, to najgorsze będzie już za nami, co rynek zdaje się już wyceniać w dużym stopniu.