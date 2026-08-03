Wówczas przebił 3 940 pkt. Jest o włos od ustanowienia nowego szczytu – w piątek po południu zyskiwał 0,2 proc. i miał wartość 3 915,25 pkt. Paliwem do wzrostów była zapowiedź przejęcia Żabki, która mocno wywindowała w piątek notowania tej spółki. Przypadała na nią lwia część obrotu całego WIG20 i WIG.

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Czas pokaże, czy indeksom w sierpniu uda się utrzymać tak dobrą passę. Wiele będzie zależało od sytuacji globalnej oraz od nastrojów na Wall Street. I choć coraz częściej mówi się o przegrzaniu rynku i bańce AI, to indeksy wcale spadać nie chcą. Wsparciem są dla nich publikowane wyniki za II kwartał. Do tej pory większość spółek z indeksu S&P 500 przebiła oczekiwania analityków. Czas pokaże, jak na sytuację globalnej gospodarki wpłynie trwający konflikt na Bliskim Wschodzie. Z jednej strony mocno podbija ceny paliw. Z drugiej natomiast nie widać zahamowania w handlu. Jego wolumen wzrósł w I kwartale o 3,2 proc. – podała Światowa Organizacja Handlu.