Dziś jednak sam komunikat przestaje wystarczać. Rynek, regulatorzy i konsumenci coraz częściej oczekują odpowiedzi na pytanie, co dokładnie kryje się za deklaracją firmy? Wiele podmiotów funkcjonuje w obszarze opartym na zaufaniu. Każda rozbieżność między deklaracją a praktyką może mieć konsekwencje nie tylko wizerunkowe, ale również biznesowe.

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Greenwashing to tylko jeden z elementów ryzyka

Greenwashing stał się symbolem problemu związanego z nieprecyzyjną komunikacją dotyczącą odpowiedzialności. Jednak coraz większą uwagę zwraca się również na inne obszary. Jednym z nich jest social washing, sytuacja, w której organizacja przedstawia swoje działania społeczne w sposób szerszy niż wynika to z rzeczywistych efektów. To może dotyczyć między innymi komunikacji związanej z odpowiedzialnym podejściem do klientów, standardami sprzedaży, dostępnością usług, edukacją finansową czy kulturą organizacyjną. Nie oznacza to, że firmy nie powinny mówić o swoich działaniach społecznych. Przeciwnie, takie inicjatywy mogą mieć dużą wartość, a kluczowa jest proporcja między komunikatem a faktycznym działaniem.

Odpowiedzialność wobec klienta musi być mierzalna

Dla wielu firm jednym z najważniejszych obszarów będzie sposób zarządzania relacją z klientem. Deklaracja, że organizacja „stawia klienta na pierwszym miejscu”, powinna znajdować odzwierciedlenie w praktyce. Może chodzić o przejrzystość informacji, jakość komunikacji, sposób rozpatrywania reklamacji czy rozwiązania wspierające klientów w trudniejszych sytuacjach. Klient coraz częściej oczekuje nie tylko korzystnej oferty, ale również przewidywalności i uczciwego traktowania. To powoduje, że kwestie społeczne przestają być wyłącznie elementem wizerunku, a stają się częścią jakości zarządzania.

Nowy język biznesu: fakty zamiast deklaracji

Najbliższe lata będą okresem przechodzenia od komunikacji opartej na hasłach do komunikacji opartej na danych. Nie oznacza to, że firmy powinny ograniczyć mówienie o swoich wartościach, ale oznacza to konieczność większej precyzji. Zamiast ogólnego komunikatu o odpowiedzialności coraz większe znaczenie będą miały informacje pokazujące skalę działań, sposób ich realizacji i osiągane rezultaty. To podejście może być korzystne również dla samych przedsiębiorstw. Firmy, które potrafią mierzyć swoje działania i transparentnie o nich mówić, budują większą odporność na krytykę oraz zmniejszają ryzyko reputacyjne.

Nowe otoczenie regulacyjne nie oznacza, że każda firma musi od razu przygotowywać rozbudowane raporty czy wdrażać skomplikowane systemy. Warto jednak zacząć od uporządkowania informacji, które już znajdują się w organizacji, oraz określenia kilku kluczowych mierników opisujących sposób jej działania. To mogą być m.in. wskaźniki dotyczące jakości obsługi klienta, liczby i czasu rozpatrywania reklamacji, skarg, poziomu satysfakcji klientów, rotacji pracowników, liczby szkoleń, działań z zakresu edukacji finansowej czy zużycia energii i zasobów. Coraz więcej organizacji wykorzystuje do tego podejście oparte na miernikach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Nawet jeśli firma nie podlega obowiązkom raportowania, taki zestaw wskaźników pomaga uporządkować informacje, monitorować postępy i, co dziś szczególnie ważne, wiarygodnie uzasadnić komunikaty kierowane do klientów, partnerów biznesowych czy regulatorów.

Transparentność stanie się przewagą

Zmieniające się otoczenie regulacyjne nie oznacza końca komunikacji o wartościach. Oznacza koniec komunikacji oderwanej od faktów. Na rynku, gdzie reputacja jest jednym z najważniejszych aktywów, transparentność może stać się realnym elementem przewagi konkurencyjnej. W przyszłości wygrają nie te firmy, które najwięcej mówią o odpowiedzialności, ale te, które potrafią pokazać, jak wygląda ona w praktyce.