Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Zapewne bardzo wielu z nas ma poczucie zachodzącej wszędzie zmiany. Dziedzin, w których jest to widoczne, jest tyle, że czasami brakuje werwy, by o nich nie tylko opowiadać, ale się choćby nieco nad nimi zastanowić. Jeśli życie codzienne jest zbudowane z elementów, którym pozwoliliśmy je zdominować, to brakuje energii, by jeszcze nad nimi rozprawiać.