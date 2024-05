Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Obawy te podsyciły zresztą również dane dotyczące zapasów ropy naftowej w USA. Departament Energii podał wczoraj, że zapasy ropy w USA w poprzednim tygodniu wzrosły aż o 7,26 mln baryłek. Było to duże zaskoczenie, bowiem spodziewano się zniżki zapasów ropy w tym kraju. Zwyżka zapasów wynika ze spadku aktywności rafinerii – i co prawda w niektórych z nich doszło do ograniczenia aktywności ze względów technicznych, ale ogólnie jest to raczej efekt mniejszej skłonności do przerobu ropy w obliczu rozczarowującego popytu na paliwa.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

ZŁOTO

Cena złota wciąż powyżej 2300 USD za uncję.

Po dotarciu do historycznych rekordów w połowie kwietnia, notowania złota w ostatnich tygodniach notują korektę spadkową. Cena tego kruszcu wczoraj jednak mocno odbiła w górę za sprawą słabości amerykańskiego dolara. W rezultacie, notowania złota pozostają wyraźnie powyżej bariery 2300 USD za uncję.

W tym tygodniu zmienność cen złota jest nieco podwyższona za sprawą ważnych informacji napływających na ten rynek ze Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Rezerwa Federalna nie zmieniła poziomu stóp procentowych – zgodnie z oczekiwaniami – jednak wyraźnie dała znać, że nie będzie śpieszyć się z łagodzeniem polityki monetarnej, dopóki inflacja w USA pozostaje podwyższona. Niemniej, szef Fed, Jerome Powell, zaznaczył także, że ewentualna podwyżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna – a taki scenariusz był ostatnio brany pod uwagę przez inwestorów.