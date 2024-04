Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Ten ostatni czynnik jednak póki co oddala się w czasie. Inflacja w Stanach Zjednoczonych spada w wolniejszym tempie od oczekiwań, a pozostałe dane makro są mieszane, co może skłonić Fed do braku zmian w polityce monetarnej aż do uzyskania lepszego uzasadnienia dla obniżek stóp procentowych.

W tym tygodniu pojawi się seria danych w USA, które mogą rzucić więcej światła na plany Fed na kolejne miesiące. W centrum uwagi inwestorów jest środowe posiedzenie FOMC oraz decyzja ws. stóp procentowych w USA. Co prawda oczekiwany jest brak zmian, jednak komunikat Fed może dać więcej jasności co do możliwych terminów obniżek stóp procentowych. Z kolei w piątek mają zostać opublikowane istotne dane z amerykańskiego rynku pracy, które także będą wskazówką co do potencjalnych działań Fed.

DM BOŚ

Notowania złota – dane dzienne