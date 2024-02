Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Notowania ropy naftowej na początku bieżącego tygodnia systematycznie zwyżkują. Cena ropy gatunku WTI oscyluje powyżej poziomu 77 USD za baryłkę, a notowania ropy naftowej Brent poruszają się w rejonie 82-83 USD za baryłkę. Chociaż siła amerykańskiego dolara negatywnie przekłada się na notowania surowców, w tym ropy naftowej, to wczorajsze komunikaty ze strony kartelu OPEC oraz spadek zapasów paliw w USA skutecznie wspierały kupujących.

OPEC w swoim comiesięcznym raporcie podał, że oczekuje wzrostu globalnego popytu na ropę naftową w 2024 roku o 2,25 mln baryłek dziennie, natomiast w 2025 roku o 1,85 mln baryłek dziennie. Co prawda obie prognozy oznaczają brak zmian w stosunku do wcześniejszego raportu, ale istotne jest to, że pozostają one na wyższych poziomach niż liczby prezentowane przez pozostałe kluczowe organizacje z rynku energii (np. Międzynarodową Agencję Energetyczną) oraz wiele instytucji finansowych.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne DM BOŚ

Ciekawe dane podał także Amerykański Instytut Paliw (American Petroleum Institute, API) w swoim cotygodniowym raporcie dotyczącym zapasów paliw. O ile API pokazał, że w poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej zwyżkowały o 8,52 mln baryłek, to już zapasy benzyny i destylatów znacząco zniżkowały – odpowiednio o 7,23 mln i 4,02 mln baryłek. Warto jednak podkreślić, że wynik ten jest związany prawdopodobnie z zamknięciem rafinerii Whiting w Indianie, należącej do BP i będącej największą rafinerią w centralnej części USA. Dzisiaj inwestorzy czekają na dane dotyczące zapasów, zaprezentowane przez Departament Energii USA.