Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

Notowania ropy naftowej dziś pogłębiają zniżki z poprzednich dni. Dla cen ropy Brent oznacza to zejście do okolic 84 USD za baryłkę, z kolei dla notowań ropy Brent oznacza to spadek poniżej psychologicznej bariery na poziomie 80 USD za baryłkę.

Reklama

Mimo utrzymujących się napięć na Bliskim Wschodzie i podtrzymania cięć produkcji przez państwa OPEC+, w tym dobrowolnych ograniczeń produkcji i eksportu w Arabii Saudyjskiej i Rosji – notowania ropy znajdują się pod presją wynikającą z obaw związanych z popytem na ten surowiec. Wszystko ze względu na relatywnie słabe dane dotyczące handlu zagranicznego Chin – bilans handlu zagranicznego był znacznie niższy od oczekiwań, a dynamika eksportu w ujęciu rdr znalazła się na sporym minusie.

Co ciekawe, same dane dotyczące importu ropy naftowej do Chin okazały się dobre. W październiku import tego surowca do Państwa Środka wyniósł 48,97 mln ton, co oznacza około 11,53 mln baryłek dziennie. To nieco więcej niż we wrześniu br. (kiedy to import wyniósł 11,13 mln baryłek dziennie) oraz znacznie więcej niż w październiku poprzedniego roku – w ujęciu rdr mamy do czynienia ze wzrostem o 13,5%.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne DM BOŚ

Ogólnie, od początku roku import ropy naftowej do Chin wyniósł 473,22 mln ton, czyli przeciętnie 11,36 mln baryłek dziennie. Jest to wzrost aż o 14,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Na nowo wzrósł udział ropy importowanej z państw OPEC, co pokazuje, że państwa eksportujące biorą pod uwagę konkurencję cenową.