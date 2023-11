Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne DM BOŚ

ZŁOTO

Cena złota tuż poniżej 2000 USD za uncję.

Piątkowa sesja na rynku złota zakończyła się wzrostowym akcentem, co wynikało z osłabienia amerykańskiego dolara po słabszych od oczekiwań danych z rynku pracy w USA. Jednak nowy tydzień przynosi zmianę nastrojów inwestorów na rynku złota: wzrost rentowności amerykańskich obligacji negatywnie przekłada się na notowania kruszcu, a dziś cena złota porusza się tuż poniżej poziomu 1990 USD za uncję.

Ubiegłotygodniowa decyzja Fed o braku zmian w poziomie stóp procentowych w USA nie była zaskoczeniem, ale inwestorzy wciąż spekulują, co dalej. Jak na razie, na rynku wyceniany jest scenariusz braku zmian stóp procentowych w USA do połowy przyszłego roku i potencjalna pierwsza obniżka stóp już w czerwcu 2024 r. Jednak to, czy ten scenariusz się zrealizuje, będzie w dużym stopniu zależeć od danych makro w USA, na które Fed nieustannie zwraca uwagę.

W tym tygodniu na politykę monetarną Fed więcej światła najprawdopodobniej rzucą sami przedstawiciele tej instytucji. W najbliższych dniach pojawi się bowiem szereg wypowiedzi przedstawicieli Fed, które mogą wpłynąć na wycenę dolara i, w konsekwencji, także złota.