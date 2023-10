Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Naturalnie nadal kluczowym czynnikiem wpływającym na notowania ropy naftowej, pozostaje konflikt na Bliskim Wschodzie. W ostatnich dniach stracił on na intensywności – trwa jednak nerwowe wyczekiwanie na to, czy Izrael zdecyduje się na ofensywę lądową w Strefie Gazy, czy jednak ugnie się pod naciskami politycznymi i ten zamiar porzuci. To o tyle istotne pytanie, że ofensywa lądowa mogłaby doprowadzić do eskalacji konfliktu i większego zaangażowania w niego innych krajów.

Izrael nie jest istotnym producentem ani eksporterem ropy naftowej, jednak znajduje się geograficznie w miejscu, które jest istotne na globalnej mapie wydobycia tego surowca. Potencjalna eskalacja konfliktu mogłaby zaburzyć funkcjonowanie rynku ropy.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

ZŁOTO

Cena złota tuż przy barierze 2000 USD za uncję.

Notowania złota w tym tygodniu rosną, po raz kolejny zbliżając się do ważnego technicznego i psychologicznego poziomu oporu, czyli bariery 2000 USD za uncję. To już drugie podejście do tego poziomu w ciągu ostatnich kilku dni.