Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne DM BOŚ

ZŁOTO

Wyczekiwanie na przemowę Powella.

Nastawienie risk-off na globalnych rynkach finansowych, powiązane z napięciem na Bliskim Wschodzie, wyraźnie przekłada się na notowania złota. Kruszec jest bowiem przez wielu inwestorów traktowany jako tzw. bezpieczna przystań, chroniąca kapitał w czasach niepewności. Wczoraj cena złota zwyżkowała o niemal 1,7%, a dzisiaj utrzymuje się blisko środowego poziomu zamknięcia. Notowania złota oscylują tym samym tuż powyżej poziomu 1960 USD za uncję i znajdują się obecnie w obliczu ważnego poziomu oporu.

Impulsem do kolejnego ruchu cen złota może być dzisiejsze wystąpienie Jerome Powella. Inwestorzy wyczekują na kolejne istotne wskazówki dotyczące potencjalnych działań Rezerwy Federalnej. Mimo powtarzającego się ostatnio klarownego stanowiska przedstawicieli Fed, wskazującego na utrzymujące się jastrzębie nastawienie do polityki monetarnej, rynek wycenia raczej, że cykl podwyżek stóp procentowych został już zakończony, a Fed może być bliższy do przedłużenia okresu obowiązywania wysokich stóp procentowych niż do kolejnych podwyżek. W tej kwestii istotne jest zresztą także to, jak instytucja ta zapatruje się na termin rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych – czyli trendu, który sprzyjałby wyższym notowaniom złota.

Notowania złota – dane dzienne DM BOŚ

Dorota Sierakowska