Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o wynikach naboru wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć wodorowych ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W ramach naboru „Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru” złożono 15 wniosków o wsparcie na łączną kwotę 4,13 mld zł. Po ocenie merytorycznej do objęcia bezzwrotnym wsparciem zostało rekomendowanych sześć projektów na łączną kwotę wsparcia ponad 2,7 mld zł. Celem programu jest transformacja gospodarki wodorowej poprzez wybudowanie instalacji do produkcji wodoru RFNBO (Renewable Fuel of Non-Biological Origin) i wodoru niskoemisyjnego. Ma to doprowadzić do redukcji wykorzystania surowców kopalnych na rzecz wodoru.

Reklama

Do Orlenu najwięcej

Największe kwotowo wsparcie otrzyma projekt Orlenu. Rekomendacja BGK zakłada dofinansowanie w wysokości 1,215 mld zł dla projektu Hydrogen Eagle. Zakłada on budowę instalacji do produkcji wodoru RFNBO i wodoru niskoemisyjnego. Jak czytamy na stronie projektu, program inwestycyjny zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii (morskie farmy wiatrowe) oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. W ramach projektu planowana jest też budowa ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo. Drugi projekt Orlenu, który otrzyma wsparcie, to zapoczątkowana przez Lotos inwestycja, którą nadzoruje spółka Lotos Green H2. Ponad 523 mln zł zostanie przeznaczone na budowę instalacji do produkcji wodoru RFNBO.

Inni też dostaną

Z prywatnych firm wsparcie otrzymała Polenergia. W wyniku rozstrzygnięcia naboru spółka z grupy Polenergia H2Silesia jest uprawniona do zawarcia umowy o dofinansowanie w wysokości 618,32 mln zł. Projekt zakłada budowę wielkoskalowej instalacji produkcji odnawialnego wodoru o mocy ok. 105 MW na potrzeby przemysłu ciężkiego i transportu zeroemisyjnego. Warto przypomnieć, że Polenergia prowadziła przegląd swoich inwestycji, w tym wodoru. Nie jest wykluczone, że to wsparcie pozwoli Polenergii podjąć decyzję o dalszej realizacji projektu wodorowego.

Wreszcie wsparcie otrzyma także Tauron Inwestycje z Grupy Tauron na rozwój transportu wodorowego na Śląsku. Kwotą ponad 133 mln zł został dofinansowany projekt HP-HRS dotyczący rozwoju elektromobilności w województwie śląskim poprzez budowę innowacyjnej instalacji do produkcji wodoru RFNBO. Projekt zakłada produkcję wodoru RFNBO z wykorzystaniem elektrolizera 20 MW napędzanego OZE w Grupie Taurona. Pozostałe dwa projekty, które otrzymają wsparcie, należą do firm Bioagra (128 mln zł wsparcia), która znajduje się w pobliżu Nysy i zajmuje się produkcją bioetanolu i etanolu wytwarzanego z ziarna kukurydzy oraz Promet-Plast s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski zajmującą się produkcją plastiku w Gaju Oławskim na Dolnym Śląsku (123,3 mln zł wsparcia).