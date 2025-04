Niemrawy efekt oszczędności JSW. Kluczowe rozmowy ze związkami bez efektu

W sytuacji wyzwań rynkowych, JSW – jak samo deklaruje podjęło natychmiastowe działania, aby ustabilizować sytuację Grupy. – Opracowaliśmy Plan Strategicznej Transformacji, który konsekwentnie wdrażamy od listopada zeszłego roku. Plan zakłada realizację działań w czterech kluczowych obszarach naszej działalności: poprawy efektywności wydobycia, optymalizacji procesów zakupowych, racjonalizacji wydatków inwestycyjnych oraz optymalizacji funkcji wsparcia. Zakładane efekty z PST pozwolą na dalszy rozwój, wzrost wydobycia oraz stabilne działanie Spółki w kolejnych latach – mówił prezes Ryszard Janta. Jak dodawał na konferencji wynikowej wiceprezes Remigiusz Krzyżanowski zarząd na bieżąco monitoruje sytuację finansową i płynnościową spółki i grupy. - Podejmuje szereg działań, zmierzających do tego, by utraty płynności nie był - powiedział na konferencji prasowej, pytany, czy spółka ma przygotowany plan w razie brak płynności pod koniec bieżącego roku.

JSW tnie koszty

Jak poinformował wiceprezes, podstawowym źródłem do pokrywania ujemnego salda operacyjnego wynikającego z wolumenów i cen węgla jest FIZ, który pełni rolę stabilizatora. - Umorzenia w FIZ odbywają się o cykliczne analizy płynności, ale podejmujemy szereg działań, by osiągnąć efekt ochrony gotówki- powiedział Krzyżanowski. Dodał, że dodatkowo spółka pracuje w ramach tzw. cash pool i dysponuje niewykorzystanymi kredytami i pożyczkami w części środowiskowej, które będą uruchamiane w ramach realizacji poszczególnych inwestycji. Prowadzi także prace optymalizacyjne w ramach planu strategicznej transformacji. - Są inicjatywy, które mają na celu m.in. minimalizację wydatków, czyli właśnie optymalizację procesów zakupowych- powiedział Krzyżanowski. JSW poinformowała, że w drugim półroczu 2024 r. oszczędności w obszarze zakupów wyniosły ok. 80 mln zł, a w okresie styczeń-luty 2025 r. dodatkowe 152 mln zł.

- Do naszego planu strategicznej transformacji, jako efekt z tego przedziału została wpisana kwota na poziomie około 360 milionów złotych na cały rok, a tylko w dwóch miesiącach zrealizowaliśmy 152 mln zł oszczędności. Osobiście uważam, że powinniśmy tę kwotę podwoić, choć przyjęta została zasada bardziej konserwatywnego kalkulowania – powiedział wiceprezes.

Wskazał, że spółka liczy na efekty wynikające ze zwiększenia efektywności wydobycia, w tym wdrożonego planu motywacyjnego.W grupie trwają także negocjacje z kontrahentami dotyczące m.in. terminów płatności.