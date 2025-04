JSW "przepaliła" już blisko 4 mld zł. Rezerwy mogą się skończyć w tym roku

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgodził się na umorzenie kolejnych Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego o łącznej szacowanej kwocie 400 mln zł. Jeśli nic się nie zmieni, to JSW „przepalić” może rezerwy do końca tego roku.

Reklama

Zarząd spółki wyraził zgodę na umorzenie w 2025 roku Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ o łącznej szacowanej wartości 2,15 mld zł. Po dokonaniu umorzenia FIZ w kwocie 400 mln zł wartość inwestycji w portfel aktywów FIZ szacuje się na kwotę około 1,78 mld zł.

Czytaj więcej Surowce i paliwa JSW chce dłużej fedrować w kopalni Borynia Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Borynia”. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu obowiązywania koncesji.

Fatalne prognozy

Okoliczności w jakich znalazła się JSW są jeszcze gorsze niż te, o których mówiliśmy na początku tego roku. – Poza problemami strukturalnymi jak koszty wydobycia doszły kolejne i nie mówię tu już tylko o spadku wydobycia w kopalni Szczygłowice, ale także a być może i przede wszystkim o spadających cenach węgla koksującego w Australii, które są punktem odniesienia do cen produktu sprzedawanego przez JSW. W ostatnich dniach ceny węgla w Australii spadły do 170 dol. za tonę, co daje ceny poniżej 700 dol. za tonę. Wedle moich szacunków tylko za I kw. tego roku strata EBITDA JSW wyniesie ok. 50 mln zł – wylicza Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. W efekcie – jak wylicza analityk – spółka sięga po rezerwy. W szczytowym okresie miała w 2023 r. 5,7 mld zł zgromadzonych w FIZ. – Już teraz wydano z tej kwoty ok. 4,9 mld zł, a jak sama spółka komunikuje w tym funduszu zostało już tylko ok. 1,8 mld zł.

– Jeśli nic się nie zmieni, tempo „przepalania gotówki” utrzyma się, to już pod koniec roku te środki mogą zostać wydane. Tu jednak byłbym ostrożny, bo spółka podjęła decyzje o ograniczeniu inwestycji, co może pociągać za sobą mniejsze zapotrzebowanie na gotówkę – dodaje analityk. Mimo to na giełdzie panuje dzisiaj optymizm i walory spółki rosły w ciągu dnia ok. 1,6 proc.