Są wyniki JSW. Koszty wydobycia rosną, produkcja spada, a straty są coraz wyższe

Z opublikowanych danych finansowych za 2024 r. wynika, że JSW odnotowała 7,28 mld zł straty netto, zaś rok wcześniej zanotowano zysk na poziomie blisko 1 mld zł. Przychody ze sprzedaży spadły z 15,3 mld zł w 2023 r. do 11,3 mld zł w 2024 r. wzrosło także zadłużenie spółki. Zobowiązania krótko i długoterminowe wzrosły w ubiegłym roku do 13,1 mld zł z 10,8 mld zł notowanych w 2023 r. EBITDA za 2024 rok bez zdarzeń jednorazowych ukształtowała się na poziomie 396 mln zł. – Powyższe problemy operacyjne nie pozostały bez wpływu na naszą płynność finansową, dlatego w celu utrzymania stabilności musieliśmy skorzystać ze środków Funduszu Stabilizacyjnego Zamkniętego utworzonego właśnie na takie sytuacje – mówi prezes JSW Ryszard Janta. W marcu na kontach tego Funduszu zostało 1,78 mld zł. Najwięcej zgromadzonych środków było w 2023 r., kiedy rezerwy wyniosły 5,7 mld zł.

Reklama

Spadek wydobycia węgla

Niesprzyjające warunki geologiczne, a także nieprzewidziane zdarzenia o charakterze operacyjnym wpłynęły na spadek produkcji. – Oznacza to, że w 2024 r. zakłady wchodzące w skład GK JSW wyprodukowały o 9,3 proc. mniej węgla i 8,6 proc. mniej koksu w porównaniu do 2023 r. Produkcja wyniosła odpowiednio ponad 12 mln ton węgla oraz 3 mln ton koksu – tłumaczy spółka.

Co więcej, warunki rynkowe w 2024 r. nie pozwoliły zrekompensować utraty przychodów z tytułu mniejszej produkcji. Spadek notowań węgla koksowego hard o blisko 19 proc. w stosunku do roku 2023 oraz spadek notowań węgla energetycznego na rynku krajowym o ponad 30 proc. wpłynęły na średnią cenę węgla wyprodukowanego ogółem w JSW, która wyniosła 899,28 zł za tonę, 20 proc. poniżej ceny uzyskanej w roku 2023. Spadek dotyczył również ceny koksu, która osiągnęła wartość 1 302,80 zł za tonę, 13,2 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Niższy wolumen produkcji oraz spadek cen wpłynęły na spadek przychodów w Grupie Kapitałowej JSW w 2024 r., które wyniosły ponad 11,3 mld zł. Porównując rok do roku, jest to wartość mniejsza o 26,2 proc.

Rosną koszty wydobycia

Najbardziej niepokoi rosnący, gotówkowy koszt wydobycia węgla („Mining cash cost”, „MCC”). Te wzrosły w ub. roku z 9,46 mld zł do 9,8 mld zł. Największy udział w tych wzrostach miał koszt usług obcych o 291,4 mln zł (13,9 proc.), głównie w zakresie: usług wiertniczo-górniczych o 129,2 mln zł (wzrost kosztów: przebudowy wyrobisk, obsługi odstawy głównej, pozostałych usług wiertniczo-górniczych, obsługi, konserwacji i naprawy kolejek spalinowych podwieszanych oraz związanych z robotami szybowymi). Wzrosły również koszty usług remontowych o 86,2 mln zł. Ponadto wzrosły koszty innych usług dotyczących produkcji węgla o 80,0 mln zł , w związku ze wzrostem kosztów robót górniczych pod ziemią i na powierzchni. Wzrosły także koszty z tytułu zużycia materiałów i energii o 78,1 mln zł (3,6 proc.), z tego zużycie energii wzrosło o 72,0 mln zł, a zużycie materiałów wzrosło o 6,1 mln zł. Wzrosły także koszty świadczeń pracowniczych o 26,7 mln zł.

W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia węgla za 2024 r. wyniósł 804,52 zł/tonę tj. o 103,61 zł/tonę (14,8 proc.) więcej niż w 2023 r., na co wpłynęły wyższe o 4,1 proc. nakłady na produkcję węgla przy niższej o 1,2 mln ton produkcji węgla netto.